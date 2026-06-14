Tereza Kneblová suverénně vyhrála kayakcross v Augsburgu

Tereza Kneblová vyhrála kayakcross na Světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala třiadvacetiletá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky. Připsala si druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře, vloni ovládla kayakcross v domácím závodě v pražské Troji. V této sezoně už také zvítězila v závodě kanoistek na SP v Tacenu.
Mužské finále se jelo bez české účasti. Jakub Krejčí, který před týdnem v Troji ovládl závod kajakářů i kayakcross, usiloval po sobotním triumfu na K1 také v Německu o double, ale tentokrát vypadl ve čtvrtfinále. Jízdu o medaile vyhrál čtyřnásobný mistr světa v kayakcrossu Joseph Clarke z Británie.
Kneblová v časovce prohrála o dvě setiny jen s Němkou Ricardou Funkovou, ale ve vyřazovacích jízdách už si na českou závodnici žádná soupeřka nepřišla. Cílem vždy projela první, ve finále navíc zcela suverénně před Američankou Evy Leibfarthovou a Alenou Marxovou ze Švýcarska. Funková skončila čtvrtá.
„Konečně se mi povedl trial (časovka) a byla jsem hrozně ráda, že mi to poprvé stačilo na medaili. Byl to dobrý vstup a potom ty fighty prostě šly samy od sebe,“ uvedla Kneblová. „Dařilo se mi dostávat do dobrých pozic hned po startu a to byl klíč, protože potom jsem, až na jednu jízdu, nemusela jít do žádného kontaktu. Na startu jsem získávala tu výhodu a těch pár metrů navíc mi potom pomohlo v protivodách. Takže to byl skvělý průběh,“ řekla slalomářka Dukly. „Je to (moje) premiéra, dvě medaile, a hlavně mi to přidává sebedůvěru do dalších závodů,“ dodala.
Pro Kateřinu Bekovou i Terezu Michalovou skončil závod hned v úvodních rozjížďkách. Kneblová si polepšila na průběžné sedmé místo a v pozici české jedničky vystřídala Bekovou. Celkové pořadí vede Marxová před Leibfarthovou.
Krejčího snaha o zkompletování dalšího double skončila v druhém vyřazovacím kole. Po triumfu v úvodní rozjížďce se v tvrdém čtvrtfinálovém souboji nejprve po startu propadl na nepostupové třetí místo a pak neprojel jednu z bran, kterou rozhýbal soupeř, s nímž bojoval o pozici. Klasifikován byl Krejčí na desátém místě a celkově se propadl z druhé pozice na čtvrtou. Vedení uhájil Slovinec Žiga Lin Hočevar, ale před Clarkem už je jen o bod.
Světový pohár bude pokračovat až v září, čtvrtý z pěti dílů bude hostit Vaires-sur-Marne ve Francii. Slalomáři mají nyní před sebou především červencové mistrovství světa v Oklahomě.
Závody SP ve vodním slalomu v Augsburgu – kayakcross:
Závody SP ve vodním slalomu v Augsburgu – kayakcross:
Muži:
Časovka: 1. Ochoa (Šp.) 65,05, 2. Smirnov (Rus.) -0,04, 3. De Gennaro (It.) -0,51, .. 7. Krejčí -0,74, 28. Rudorfer -3,02, 52. Novák (všichni ČR) -8,51.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. De Gennaro 146, 2. Clarke 135, 3. Leaver (oba Brit.) 131, .. 5. Krejčí 118, 27. Novák 38, 35. Přindiš 30, 42. Bárta 17, 50. Rudorfer 9, 74. Kopeček (všichni ČR) 2.
Vyřazovací závod: 1. Clarke (Brit.), 2. Llorente (Šp.), 3. De Coster (Belg.), .. 10. Krejčí, 23. Rudorfer, 52. Novák.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Hočevar (Slovin.) 120, 2. Clarke 119, 3. Llorente 104, 4. Krejčí 102, .. 9. Přindiš 55, 14. Novák 42, 55. Bárta 5, 71. Rudorfer 4, 74. Kopeček 2.
Ženy:
Časovka: 1. Funková (Něm.) 69,70, 2. Kneblová (ČR) -0,02, 3. Leibfarthová (USA) -0,10, .. 5. Beková -0,63, 20. Michalová (obě ČR) -3,37.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 152, 2. Beková 150, 3. Leibfarthová 118, .. 7. Kneblová 110, 15. Samková (ČR) 65, 39. Michalová 23.
Vyřazovací závod: 1. Kneblová, 2. Leibfarthová, 3. Marxová (Švýc.), .. 17. Beková, 21. Michalová
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Marxová 145, 2. Leibfarthová 130, 3. Zwoliňská (Pol.) 99, .. 7. Kneblová 81, 10. Beková 63, 32. Samková 8, 56. Michalová 4.