Veslování

Zemřel Jiří Pták, kormidelník se šesti olympijskými starty


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

V 80 letech zemřela velká postava českého veslování, kormidelník Jiří Pták, který startoval na šesti olympijských hrách. O jeho úmrtí informoval veslařský svaz na svém facebookovém profilu.

Děčínský rodák debutoval pod pěti kruhy v roce 1968 v Mexiku, kde pomohl osmě k pátému místu. Nejlepšího olympijského výsledku dosáhl v roce 1980 v Moskvě, kde skončil s osmiveslicí čtvrtý. Na Hrách startoval ještě ve 42 letech v Soulu 1988 jako člen dvojky s kormidelníkem. O případný sedmý olympijský start ho připravil bojkot Her v Los Angeles v roce 1984. Na šesti olympiádách z českých veslařů závodil už jen skifař Václav Chalupa.

Pták reprezentoval také na patnácti světových šampionátech, na kterých pomohl československým lodím ke třem stříbrným a jedné bronzové medaili. Devětkrát slavil vítězství na Primátorkách, na kterých si připsal 27 startů.

Po konci aktivní kariéry působil v pražské Dukle jako šéftrenér a tajemník.

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