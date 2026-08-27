Veslování

Na párovou čtyřku čeká na MS malé finále


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Semifinále párové čtyřky Smejkal, Čížek, Ježek, Zindulka
Zdroj: ČT sport

Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila v semifinále mistrovství světa páté místo a v sobotu se představí ve finále B. Na poslední postupové místo ztratili Češi téměř deset sekund.

Posádka s veslovodem Zindulkou byla na nedávném evropském šampionátu ve Varese pátá, v Amsterdamu se jim ale překvapit nepodařilo. V polovině dvoukilometrové trati ještě bojovali s Američany o třetí pozici, zámořští veslaři ale poté jejich útok odrazili a společně s Brity a Němci si bezpečně dojeli pro postup do finále. Před českou posádku se později dostali i Číňané.

V pátek se v Nizozemsku představí ve čtvrtfinále skifařka Alice Prokešová. Dvojku bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková a dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil poté čekají starty ve finále a boj o medaile.

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