Na párovou čtyřku čeká na MS malé finále

Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila v semifinále mistrovství světa páté místo a v sobotu se představí ve finále B. Na poslední postupové místo ztratili Češi téměř deset sekund.
Posádka s veslovodem Zindulkou byla na nedávném evropském šampionátu ve Varese pátá, v Amsterdamu se jim ale překvapit nepodařilo. V polovině dvoukilometrové trati ještě bojovali s Američany o třetí pozici, zámořští veslaři ale poté jejich útok odrazili a společně s Brity a Němci si bezpečně dojeli pro postup do finále. Před českou posádku se později dostali i Číňané.
V pátek se v Nizozemsku představí ve čtvrtfinále skifařka Alice Prokešová. Dvojku bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková a dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil poté čekají starty ve finále a boj o medaile.