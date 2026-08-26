Středeční program mistrovství světa ve veslování z českých reprezentantů rozjela skifařka Alice Prokešová, která se po loňském zranění vrátila mezi světovou elitu postupem do čtvrtfinále. Finálovou účast si třetím místem zajistila dvojice bez kormidelnice Pavlíny Flamíkové s Annou Šantrůčkovou, podobně dopadl i dvojskif Dalibora Neděla a Jakuba Podrazila. Šampionát pokračuje ve čtvrtek od 13:00 živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského nestačila jen na Litevku Viktoriji Senkuteovou, stříbrnou medailistku z letošního evropského šampionátu. Prokešová zaostala za Senkuteovou o téměř pět sekund, bez problémů však uhájila druhé místo zajišťující přímý postup do čtvrtfinále bez ohledu na zajetý čas. Dalších 14 veslařek z rozjížděk do čtvrtfinálových jízd postoupilo na základě času.