Dvojskif Podrazil, Neděla je na MS už v semifinále. Uspěla i párová čtyřka

Obě české posádky postoupily v úterý do semifinále MS. Své čtvrtfinále ovládl v Amsterdamu dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Díky času prošla mezi nejlepších dvanáct z rozjížděk také párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal.
Neděla s Podrazilem vzhledem k velkému počtu lodí ve své kategorii museli absolvovat už pondělní rozjížďky, z nichž se bez problémů dostali do dnešního čtvrtfinále.
V něm potřebovali k přímému postupu obsadit jedno z prvních tří míst, ale nenechali nic náhodě a projeli cílem jako první před Německem a Rumunskem. Navíc zajeli nejrychlejší čas ze všech startujících. Semifinále se pojede ve středu.
„Povedlo se nám to podle představ. Po startu jsme si udělali malý náskok na Rumuny, což byl jeden z úkolů. Jelo se nám opravdu dobře, dokonce jsme v polovině závodu šetřili síly. V závěru jsme se rozhodli zafinišovat a vedoucí Němce definitivně předstihli,“ pochvaloval si Neděla.
Párová čtyřka skončila ve své rozjížďce čtvrtá za favorizovanými posádkami Německa, Austrálie a Polska. Musela čekat, zda půjde dál díky času, neboť do semifinále postupovaly vždy jen nejlepší dvě posádky z každé jízdy. Češi nakonec při porovnání časů obsadili předposlední postupové 11. místo a ve čtvrtek je čeká semifinále.
„Byl to souboj spíše s podmínkami než se soupeři. Zároveň jsme věděli, že musíme předvést slušný výkon, abychom prošli dál. Byly to docela nervy. Protivítr nám do karet moc nehraje, ale porvali jsme se s tím vcelku dobře. Skončili jsme čtvrtí, předjeli jen Rusy a pak čekali na časy ostatních. Naštěstí to vyšlo a jsme tam,“ uvedl Zindulka.
Vedle dvojskifu Neděla, Podrazil se ve středu představí v semifinále také dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková. Své účinkování na MS zahájí skifařka Alice Prokešová.