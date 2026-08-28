Veslování

České posádky si za deště doveslovaly pro páté a šesté místo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Finále dvojek bez kormidelnice s duem Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková
Zdroj: ČT sport

Páté a šesté místo obsadili ve čtvrtečním programu MS ve veslování čeští závodníci. Páté skončily Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková, o příčku hůře se umístil dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Finálový program v Nizozemsku ovlivnila nepřízeň počasí, boje o medaile se téměř o dvě hodiny posouvaly a závodilo se za deště.

Flamíková se Šantrůčkovou letos ovládly celkové hodnocení Světového poháru a na mistrovství Evropy ve Varese na začátku měsíce byly druhé, nyní se ale do bojů o medaile nedokázaly zapojit. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy byly po startu páté, v polovině dvoukilometrové tratě se posunuly na 4. místo, ale poté je dokázaly předstihnout Američanky Regina Salmonsová a Mia Levyová.

Závod ovládla vysoce favorizovaná rumunská posádka vedená dvojnásobnou olympijskou vítězkou a šestinásobnou světovou šampionkou Radisovou.

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Ohlasy Anny Šantrůčkové a Pavlíny Flamíkové po finále MS
Zdroj: ČT sport

„Nějaké mírné mrzení tam samozřejmě je, ale když se na to podívám v kontextu celé sezony, tak si myslím, že je to super. Máme za sebou skvělý rok a naším cílem před mistrovstvím bylo dostat se hlavně do finále, což jsme splnily. A jsem ráda, že jsme se ve startovním poli neztratily a podařilo se nám nějakou loď předjet. Od čtvrtých Italek jsme taky nebyly daleko,“ řekla Šantrůčková České televizi.

České reprezentantky z deště a změny programu nadšené nebyly. „Měly jsme s sebou karty, tak jsme hrály před startem prší. Tu hodinu navíc jsme se nenudily,“ pousmála se Šantrůčková. „Aspoň mi nebylo poprvé v sezoně horko,“ řekla Flamíková, která se předtím k podmínkám vyjádřila i sarkasticky. „Svítí sluníčko, neprší, žádný vítr. Je to ideální čas na závodění takhle při večeru,“ pousmála se sedmadvacetiletá veslařka, která stejně jako její parťačka už den dopředu věděla, že by v Amsterodamu mělo pršet.

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Finále mužského dvojskifu s duem Jakub Podrazil, Dalibor Neděla
Zdroj: ČT sport

Pro Nedělu s Podrazilem byl již samotný postup do finále velkým úspěchem. Veslaři pražské Dukly se od startu drželi na šestém místě, které neopustili až do cíle. Podrazila v sobotu čeká společně s Flamíkovou závod smíšených dvojskifů.

Skifařka Alice Prokešová se představila ve čtvrtfinále, dojela čtvrtá a nepostoupila do semifinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského se tak představí v sobotním finále C.

Šestadvacetiletá reprezentantka nedokázala navázat na výkon z úvodní rozjížďky, v níž byla druhá. Prokešová se představila ve čtvrtfinále s dvojicí největších favoritek Lauren Henryovou z Británie a domácí Karolien Florijnovou, vedle nich ale nestačila ani na Brazilku Beatriz Tavaresovou. Prokešová byla na nepostupové čtvrté pozici od prvního mezičasu na 500 metrů až do cíle. „První pod čárou a musím se smířit s finále C. Je mi to líto, ale úplně ostudný výkon to nebyl. Nicméně zítra si zkusím spravit chuť,“ uvedla Prokešová na instagramu.

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Ohlasy Jakuba Podrazila a Dalibora Neděly po finále MS
Zdroj: ČT sport

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