Zverev postoupil do semifinále US Open, narazí v něm na Chačanova

Nejvýše nasazený tenista Němec Alexander Zverev porazil na US Open Botica van de Zandschulpa z Nizozemska 6:2, 7:5, 6:1 a postoupil na newyorském betonu do semifinále. V něm šampion letošního Roland Garros narazí na nenasazeného Karena Chačanova, jehož soupeř Belgičan Alexander Blockx čtvrtfinálový duel za stavu 6:2, 7:5, 3:2 pro ruského hráče kvůli zdravotním potížím vzdal.
Devětadvacetiletý Zverev udělal díky dnešnímu vítězství další krok k možnému druhému grandslamového titulu v sezoně a kariéře. Finalista turnaje z roku 2020 se do semifinále ve Flushing Meadows dostal po pěti letech. O rok staršího Van de Zandschulpa porazil za dvě hodiny a 17 minut. V utkání nepřišel ani jednou o servis.
„Myslím, že jste v prvních dvou kolech viděli, že jsem tady nehrál vůbec dobře. Jinde bych třeba v prvních kolech vypadl, ale tady jsem to ubránil a vyhrál po pěti setech. Postupně jsem začal hrát lépe a jsem šťastný, že jsem se tu dostal až do semifinále,“ řekl v rozhovoru na kurtu Zverev, který 23. letošním vítězstvím na grandslamech překonal dosavadní německý mužský rekord Borise Beckera (22).
Bývalý osmý hráč světa Chačanov, kterému nyní patří ve světovém žebříčku 50. příčka, se dostal do třetího grandslamového semifinále a druhého v New Yorku. Vedle US Open 2022 se probojoval mezi čtyři nejlepší hráče také před třemi lety na Australian Open.
Osmadvacátý nasazený Blockx, který se dostal do čtvrtfinále US Open jako první Belgičan v tzv. open éře, se dál potýkal se zdravotními problémy. Již v osmifinále s Argentincem Franciscem Cerúndolem ho trápilo zranění žeber, dnes nastupoval s obvázaným pravým stehnem a během utkání si vzal pauzu na ošetření. Poté, co ve třetím setu ztratil servis a prohrával 2:3, duel definitivně vzdal.
„Na ten zápas jsem se dobře připravoval. Od začátku jsem měl pocit, že dominuji a pak jsem viděl, jak ho něco bolí. Vidíte, že trpí, takže se v takovou chvíli nechcete ani moc povzbuzovat. Zároveň jsem si ale chtěl udržet energii, se kterou jsem hrál. Přeji mu brzké uzdravení,“ uvedl Chačanov.