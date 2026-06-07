Zverev porazil ve finále Roland Garros Cobolliho a získal premiérový grandslamový titul

Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Flavia Cobolliho porazil 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.
Devětadvacetiletý Zverev, který plnil roli nasazené dvojky, vybojoval první grandslamový titul při čtvrté finálové účasti. V Paříži uspěl na druhý pokus, předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Španěl letos vítězství neobhajoval kvůli zranění zápěstí.
Zverev, jenž v semifinále vyřadil Jakuba Menšíka a ve druhém kole Tomáše Macháče, se stal prvním německým šampionem na Roland Garros v tzv. open éře. Na turnajích velké čtyřky triumfoval jako první Němec po třiceti letech. Naposledy uspěl Boris Becker na Australian Open v roce 1996.
„Tenhle kurt je pro mě strašně důležitý. Zažil jsem na něm nejlepší chvíle života, ale i ty nejhorší. Ležel jsem tamhle v tom rohu, když jsem si proti Nadalovi (v semifinále roku 2022) přetrhl všechny vazy, a před dvěma lety, když jsem prohrál ve finále. Teď to má konečně šťastný konec,“ řekl Zverev.
Rodák z Hamburku získal premiérovou trofej při 41. účasti v hlavní soutěži grandslamů. Déle v open éře čekal jen Chorvat Goran Ivaniševič (48). Zverev dnes zahrál 50 vítězných míčů, nemusel litovat ani devíti dvojchyb.
O pět let mladší Cobolli nevyužil šanci na první grandslamový titul, doplatil na 65 nevynucených chyb. Přesto dosáhl na Roland Garros nejlepšího grandslamového výsledku, dosud byl nejdál vloni ve čtvrtfinále Wimbledonu.
„Není to pro mě snadné, ale kdyby se mě někdo zeptal, kdo by si to měl zasloužit víc, vždycky bych řekl, že ty,“ řekl na Zverevovu adresu Cobolli. „Jsem za tebe šťastný, ale zároveň smutný, protože cítím, že jsem byl hodně blízko. Teď, když jsi dosáhl svého snu, dovol mi, abych příště zase vyhrál já. Jsem ještě mladý, pořád ještě není konec,“ doplnil.
Úvod finále vyšel jasně Zverevovi. Olympijský šampion z roku 2021 brejkl Cobolliho hned v první hře, poté mu vzal servis ještě dvakrát a získal první sadu za 39 minut. Ve druhém setu se už Ital na servisu zlepšil. Zvereva k brejkbolu nepustil, naopak si vypracoval v sedmé hře dvě možnosti. Tu druhou využil a později srovnal.
Ve třetí sadě si oba drželi servis ještě déle. Cobolli odvrátil ve čtvrtém gamu dva brejkboly, v koncovce za stavu 4:5 ale nabídl Zverevovi další možnost. Proti brejkbolu a zároveň setbolu zahrál míč do autu a jeho německý soupeř se vrátil do vedení.
Zverev nicméně hned výhodu nevyužil. Ve čtvrtém setu dohnal dvakrát manko brejku a nedovolil za stavu 4:5 Cobollimu set dopodávat, potýkal se ale i se zdravotními problémy a nechával si masírovat nohu. Sada dospěla do tie-breaku, Zverev nedotáhl náskok 3:1 a prohrál 5:7.
V rozhodující páté sadě, která se hrála ve finále Roland Garros potřetí za sebou, však německý tenista brzy rozhodl. Cobollimu vzal dvakrát servis, sám odvrátil čtyři brejkboly a utekl do vedení 4:0.
Když pak v sedmé hře za stavu 5:1 zahrál Ital proti druhému mečbolu smeč do autu, mohl dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů spadnout radostí na zem.