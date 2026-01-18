Australská tenisová sezona graduje, začalo Australian Open. Své úvodní zápasy zvládli Aryna Sabalenková, Carlos Alcaraza i Alexander Zverev. Ženská světová jednička vyřadila Francouzku Rajaonahovou 6:4, 6:1 a vykročila za možným třetím titulem. Zverev zdolal Kanaďana Dialla 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Carlos Alcaraz porazil domácího Adama Waltona 6:3, 7:6, 6:2.
Začalo Australian Open. Problémy neměli Sabalenková, Alcaraz ani Zverev
Dvaadvacetiletý Alcaraz porazil 79. hráče světa Waltona po více než dvou hodinách. Šestinásobný grandslamový šampion se stal čtvrtým hráčem v tzv. open éře, který od začátku kariéry vyhrál na grandslamech i dvacátý zahajovací zápas. Vykročil úspěšně za prvním titulem z Australian Open, kde může jako nejmladší hráč v historii zkompletovat kariérní grandslam.
„Byl to dobrý zápas a cítil jsem se opravdu dobře. Se svým výkonem jsem dnes spokojený,“ řekl. Alcaraz měl duel víceméně pod kontrolou. Jedinou nepříjemnou situaci prožil na začátku druhého setu, kdy přišel o servis a prohrával 1:3. Waltona ale hned brejkl zpět a potom vyhrál zkrácenou hru 7:2. Třetí sadu získal poté, co od stavu 2:2 získal čtyři gamy za sebou. V dalším kole ho čeká Němec Yannick Hanfmann.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála v Melbourne 21. z posledních 22 zápasů. Šampionka z let 2023 a 2024 za tu dobu nestačila jen vloni ve finále na Američanku Madison Keysovou. O sedm let mladší Rakotomangaovou Rajaonahovou, která startovala díky divoké kartě, porazila za hodinu a 16 minut.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka sice přišla hned v úvodu o servis, dokázala ale vzápětí vyrovnat a první set získala díky brejku v desáté hře. Ve druhé sadě už Sabalenková dominovala, soupeřce povolila jen jeden game a utkání zakončila po druhém mečbolu. V poměru vítězných míčů soupeřku přehrála 23:9.
Zverev, který vloni prohrál v Melbourne souboj o titul s Italem Jannikem Sinnerem, zvládl duel se 41. hráčem světa Diallem za dvě hodiny a 43 minut. Pomohlo mu 36 vítězných míčů, zaznamenal 15 es. Diallo se dopustil 46 nevynucených chyb.
Osmadvacetiletý Zverev neměl ideální vstup do utkání a první set ztratil v tie-breaku (1:7). Poté už ale soupeři nenabídl jediný brejkbol, pětkrát mu vzal servis a duel otočil. Přes první kolo Australian Open prošel podesáté za sebou. Příště narazí na domácího Alexeie Popyrina, nebo Francouze Alexandreho Müllera.
„Když jsem viděl los, nebyl jsem zrovna nadšený. Gabriel je velmi talentovaný,“ řekl v rozhovoru na kurtu Zverev. „Po prvním setu jsem si říkal, že už to asi nemůže být horší. Potom se to ale zlepšilo. Začal mi fungovat forhend a byl jsem víc ve hře,“ uvedl Zverev.
Turnaj naopak hned skončil pro nasazené dvacítky Itala Flavia Cobolliho a Ukrajinku Martu Kosťukovou. Čtvrtfinalista loňského Wimbledonu Cobolli prohrál nečekaně s Britem Arthurem Ferym 6:7, 4:6, 1:6. Finalistka lednového turnaje v Brisbane Kosťuková podlehla po více než tříapůlhodinové bitvě Francouzce Else Jacquemotové 7:6, 6:7, 6:7.