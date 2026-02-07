Na premiérový triumf na okruhu WTA jen tak nezapomene. Sára Bejlková prošla na turnaji v Abú Dhabí z kvalifikace až k celkovému triumfu. Ve finále zdolala nasazenou dvojku a světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 7:6 a 6:1.
Z kvalifikace až k titulu. Bejlková dotáhla senzační jízdu v Abú Dhabí
Hráčka TK Sparta Praha, která do finále nastoupila s obvázaným pravým lýtkem, zvládla v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedm zápasů během osmi dnů. Po životním turnaji poskočí rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou ve světovém žebříčku na 38. místo do pozice české pětky. Do turnaje přitom vstupovala jako 101. hráčka světa.
Bejlková po zápase poděkovala svému týmu. „Díky, že jste tu se mnou byli, každý den mě podporovali. Zvlášť děkuju mému fyzio a kondičnímu trenérovi a jeho rodině, kteří mi tu dodávali energii každý den a pomohli mi přežít,“ řekla pouhých 159 cm vysoká hráčka.
Bejlková šla v úvodním setu jako první do vedení, když ve čtvrtém gemu čistou hrou získala podání soupeřky. Brejk ale nepotvrdila. Ve 12. hře pak nevyužila dva setboly a vyrovnanou sadu rozhodoval až tie-break. V něm Češka otočila stav 2:4 a při svém třetím setbolu na 7:5 po hodině a 12 minutách už nezaváhala.
Na vítězné vlně pak vstoupila i do druhého setu, který začala úspěšným brejkem a zlomenou soupeřku, jež dlouhodobě žije v České republice, pak už k ničemu nepustila. Podání jí sebrala ještě dvakrát a za necelou půlhodinu proměnila na returnu první mečbol.