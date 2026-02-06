Do svého prvního finále na okruhu WTA se probojovala Sára Bejlková, když v Abú Zabí postoupila až z kvalifikace. V semifinále dvacetiletá česká hráčka zdolala 7:5, 3:6, 7:5 turnajovou trojku Claru Tausonovou z Dánska. Ve finále, jež pro ni bude v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedmým zápasem během osmi dnů, se Bejlková střetne s druhou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.
Bejlková si v Abú Zabí zahraje o první titul na WTA v kariéře
„Jsou to úžasné pocity. Snažím se v zápasech bojovat o každý bod, takže jsem nejen strašně šťastná, ale také strašně unavená,“ řekla Bejlková v rozhovoru na kurtu.
Pro Bejlkovou byl životním úspěchem už postup do semifinále. V prvním vzájemném duelu s aktuálně 16. hráčkou žebříčku Tausonovou se jí v úvodním setu podařil obrat z 2:4 na 7:5. Dánka si v závěru sady nechala ošetřit levou nohu, na kurtu působila odevzdaně a zdálo se, že zvažuje skreč.
V druhém setu se však její stav zlepšil, začalo se jí dařit a výsledkem 6:3 vzala jako první hráčka na turnaji mladé české tenistce set. Rozhodující sada nabídla více než hodinovou bitvu, jejíž rozuzlení přinesla maratonská jedenáctá hra se sedmi shodami. Bejlková se po proměněném pátém brejkbolu ujala vedení 6:5 a zápas pak bez problémů dopodávala. Hrálo se dvě a tři čtvrtě hodiny.
Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou do turnaje vstupovala jako 101. hráčka světa a výsledky v tomto týdnu ji vynesly už na 52. místo virtuálního žebříčku.