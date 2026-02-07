Za skvělou zkušenost označil svou daviscupovou premiéru Dalibor Svrčina, který porazil švédskou jedničku Ollieho Wallina jasně 6:1, 6:3 a zajistil českému týmu důležitý bod v kvalifikaci. Ten první vybojoval Jiří Lehečka, který udolal Dragose Nicolae Madarase 6:3, 6:4.
Výborná zkušenost, fanoušci byli skvělí, hodnotí daviscupovou premiéru Svrčina
Ostravský rodák Svrčina vstoupil do zápasu kvalifikace Davisova poháru se Švédskem skvěle, sebral soupeři obě úvodní podání, svá si udržel a šel brzy do vedení 4:0. První set získal bez problémů 6:1.
„Já si myslím, že jsem začal výborně. Vlastně hned jsem měl náskok 4:0, což mi dalo takovou pohodu do toho zápasu. Vlastně to byl můj první daviscupový zápas a před ním jsem se dobře nastavil, dobře jsem se mentálně i fyzicky připravil,“ řekl Svrčina.
Připustil ovšem, že při premiéře v Davis Cupu a před domácím publikem ve vyprodané jihlavské Horácké aréně jistou nervozitu cítil. „Jsem rád, že jsem začal tak dobře, že mi to pomohlo se trošku uklidnit a dodalo mi to ještě takovou extra konfidenci,“ dodal.
Ve druhém setu to vypadalo na rychlý konec. Za stavu 4:2 ale Svrčina poprvé přišel o servis a Wallin snížil na 4:3. „Trošku jsem to uspěchal,“ připouští Svrčina. „Jeden dva míče jsem trošku uspěchal, když jsem měl ještě vydržet v té výměně. Ale říkal jsem si: ‚Mám 4:2, 40:0, cítím se dobře.‘ Tak jsem do toho šel a udělal jsem dvě tři chyby, které pak rozhodly ten gem. Naštěstí se mi hned potom podařilo si vzít ten další důležitý gem a poslední gem už jsem si pohlídal,“ přiblížil Svrčina průběh zápasu. Další problémy už nepřipustil a utkání hladce vyhrál 6:1, 6:3.
„Nikdy jsem vlastně nehrál takhle před domácím publikem, kde by mě takhle hnali dopředu. Většinou to bylo naopak, takže jsem si to moc užil. Čeští fanoušci byli skvělí, skvěle fandili, takže moc děkuju,“ chválil vítězný třiadvacetiletý tenista diváky, kterých přišlo přes pět tisíc.
„Je to skvělá zkušenost, hrát před tolika lidmi. I když člověk je nervóznější než před normálním zápasem, protože hraje pro tým, pro Českou republiku – a chce vyhrát. Takže si myslím, že je to pro mě další nová zkušenost, která mi pomůže,“ uzavřel.
„Musím říci, že takových premiér v Davis Cupu, ještě před domácím publikem, moc nebylo. Skvělý výkon, dobře zvládnutý, myslím, že je to příjemné i pro Dalibora,“ chválil kapitán Tomáš Berdych.