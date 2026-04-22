Kopřiva v Madridu dovolil čínskému soupeři jen dva gemy

Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje Masters v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Ve druhém kole ho čeká devátý nasazený šampion z roku 2024 Andrej Rubljov. Ruský finalista předchozího turnaje v Barceloně měl v prvním kole volný los.
Kopřiva na svém nejoblíbenějším povrchu deklasoval trápícího se soupeře za 58 minut a připsal si v madridské hlavní soutěži první výhru v kariéře. V úvodním setu se po rychlém brejku ujal vedení 3:1 a od stavu 4:2 pak už soupeři nepovolil ani gem. Zatímco sám udělal jen sedm nevynucených chyb, Číňan jich napáchal 28.
V madridském areálu Caja Mágica se ve středu představí ještě další čtyři čeští zástupci. První kolo dvouhry čeká Tomáše Macháče, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou a Terezu Valentovou.