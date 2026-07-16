Valentová si v Aténách zahraje čtvrtfinále

Tereza Valentová postoupila na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová sedmička si ve druhém kole poradila s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 6:3, 6:2. Zápas druhého kola v řecké metropoli ještě čeká Barboru Krejčíkovou, dvojnásobná grandslamová šampionka se utká s hráčkou z třetí stovky žebříčku Carole Monnetovou z Francie. Do čtvrtfinále už ve středu postoupila Sára Bejlek.
Devatenáctiletá Valentová měla v duelu se zkušenou Sasnovičovou výhodu bezmála stovky míst ve světovém žebříčku. V prvním setu sebrala soupeřce podání třikrát, v druhé sadě dokonce čtyřikrát.
Zvítězila za hodinu a 17 minut a o semifinále bude hrát se stejně starou Ruskou Alinou Kornějevovou, která hladce vyřadila druhou nasazenou Američanku Ann Liovou.
Valentová hrála čtvrtfinále i před svým wimbledonským debutem, prošla do něj na travnatém turnaji v Eastbourne. Do semifinále letos postoupila jen na turnaji nižší úrovně WTA ve Francii.