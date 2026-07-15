Bejlek porazila v Athénách Taggerovou a postoupila do čtvrtfinále

Sára Bejlek přehrála na turnaji v Athénách Rakušanku Lilli Taggerovou 6:2, 6:2. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abú Dhabí je na okruhu WTA ve čtvrtfinále.
Dvacetiletá Bejlek, jíž v žebříčku patří 42. místo, hned na úvod přišla o podání. O dva roky mladší Taggerová ale svůj servis poprvé udržela až ve druhém setu za stavu 1:1.
Následně šla 84. hráčka světa po třetím brejku do vedení, od té doby už ale neuhrála ani game.
Turnajová pětka proměnila po hodině a čtvrt první mečbol. Bejlek mohou ve čtvrtek v řecké metropoli doplnit ve čtvrtfinále další nasazené Češky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
Výsledky tenisového turnaje žen v Athénách
Výsledky tenisového turnaje žen v Athénách
Dvouhra – 2. kolo:
Bejlek (5-ČR) – Taggerová (Rak.) 6:2, 6:2, Sakkariová (4-Řec.) – Dartová (Brit.) 6:1, 6:2, Čeng Čchin-wen (Čína) – Micicová (Austr.) 6:4, 6:1, Parksová (USA) – Hontamaová (Jap.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.