Valentová loňské vyřazení v Praze oplakala, teď přišla odveta

Když vloni tenistka Tereza Valentová prohrála v semifinále turnaje WTA v Praze s Marií Bouzkovou, vyřazení tehdy oplakala. Dnes se jí podařila ve čtvrtfinále proti stejné soupeřce odveta, nasazenou jedničku a obhájkyni titulu zdolala 2:6, 6:4, 7:6. Závěr utkání podle svých slov zvládla i přes bolest zad a věřila, že bude do sobotního duelu s Ukrajinkou Darjou Snigurovou fit.
„Ano, minule jsem to obrečela dost. To si pamatuju,“ řekla Valentová. „Byl to tehdy už několikátý zápas po předchozím turnaji v Portu, docházely mi síly a ona hrála výborně. Když si to proti Marušce neuhrajete, tak ten zápas za vámi sám nepřijde. Teď jsem fakt ráda, že jsem to dokázala zlomit a získat výhru na svou stranu,“ uvedla Valentová.
Devatenáctiletá hráčka, která plní v Praze roli nasazené pětky, vybojovala duel proti dvojnásobné šampionce turnaje po dvou hodinách a 44 minutách. Bouzkovou porazila po dvou předchozích nezdarech. Vedle loňské porážky v Praze s ní prohrála i letos na turnaji v Nottinghamu. Na Štvanici otočila zápas podruhé, v předchozím kole zvrátila utkání s Australankou Mayou Jointovou.
„Zase jsem se zdravě naštvala. Začala jsem pak hrát lépe, změnila pár věcí a jsem ráda, že se mi to podařilo takhle otočit,“ podotkla Valentová s tím, že rozhodla zřejmě agresivnější hra. „Ona hrála také agresivně, jen se mi ji pak podařilo trochu zastavit a přetáhnout to na svou stranu. Jsem ráda, že jsem ty role obrátila a vyšlo to,“ uvedla finalistka loňského turnaje v Ósace.
Po proměněném mečbolu padla Valentová radostí na kurt. S Bouzkovou se pak objala. „Ona je fakt zlatá, mám ji moc ráda. Pogratulovala mi a já jsem jí poděkovala. Ptala se mě, jak na tom jsem a jestli můžu chodit, tak jsem jí říkala, že sotva. Ale jak říkám, Maruška je zlatá a jsem strašně ráda, že jsem s ní mohla sdílet kurt,“ řekla Valentová.
Postup 63. hráčka světa vybojovala i přesto, že ji v závěrečném setu limitovala bolest zad. Kvůli ní si vzala na začátku třetího setu zdravotní přestávku. „Při skluzu mě píchlo v zádech a nějak se mi sekly. Potom jsem se vůbec nemohla předklonit a píchalo mě v tom. Fyzioterapeutka mi dala nějaké prášky, které postupem času zabraly, ale nebylo to příjemné,“ líčila Valentová.
Emoce netajila ani v pozápasovém rozhovoru. „Ano, to bylo narvané hodně přes bolest. Byla to spíš taková vůle a bojovnost. Když to ze mě po zápase spadlo, tak přišly emoce,“ uvedla.
Věřila, že bude brzy v pořádku. Další duel ji čeká už v sobotu. „Ještě to není bez bolesti a pořád to cítím. Teď se na to musíme s týmem vrhnout a nějak to vyřešit, aby se to dalo co nejdřív dohromady. Snad to nebude nic vážného a jen se to prostě kouslo,“ podotkla.
V semifinále se utká se Snigurovou. S ní hrála jedinkrát před dvěma lety v Říčanech a porazila ji 7:6, 6:2. „Ona hraje takové přímky, placky a má dobrou délku. Co jsem dnes tak koukala, tak hrála úplný nesmysl. Budu si to chtít užít a udělám vše pro to, abych si tu výhru zase přitáhla na svou stranu,“ doplnila Valentová.