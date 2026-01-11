Tenis

Turnaj v Brisbane ovládli Sabalenková a Medvěděv


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Běloruská teniska Aryna Sabalenková obhájila titul na turnaji v Brisbane. Ve finále světová jednička porazila 6:4 a 6:3 Martu Kosťukovou z Ukrajiny a na cestě za triumfem neztratila ani set. Mužskou dvouhru ovládl Rus Daniil Medvěděv, který ve finále porazil 6:2 a 7:6 Američana Brandona Nakashimu.

Vítěz US Open z roku 2021 a bývalý první hráč světa Medvěděv si ve 41. finále v kariéře připsal 22. titul.

Sedmadvacetiletá Sabalenková v první sadě promarnila náskok 3:0, ale nakonec ji získala. Ve druhém setu čtyřnásobná grandslamová šampionka už nedala soupeřce šanci a připsala si 22. titul v kariéře.

Sabalenková, která v semifinále vyřadila Karolínu Muchovou, se v Brisbane ve finále představila potřetí za sebou. V roce 2024 prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, loni porazila Polinu Kuděrmětovovou z Ruska.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Brisbane

Muži (dotace 800 045 dolarů):

Dvouhra – finále:

Medvěděv (1-Rus.) – Nakashima (USA) 6:2, 7:6 (7:1).

Čtyřhra – finále:

Miedler, Cabral (3-Rak./Portug.) – Glasspool, Cash (1-Brit.) 6:3, 3:6, 10:8.

Ženy (dotace 1 691 602 dolarů):

Dvouhra – finále:

Sabalenková (1-Běl.) – Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3.

