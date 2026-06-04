Tenis

Triumf ve smíšené čtyhře slaví Itálie. Uspěli Vavassori s Erraniovou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Italové Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. Ve finále porazili americko-kanadskou dvojici Evan King, Gabriela Dabrowská 4:6, 6:3, 10:4 a vybojovali čtvrtý společný grandslamový titul.

Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhém grandslamu sezony roli nasazených jedniček. Na turnaji ztratili dva sety a vyhráli v Paříži desáté utkání v řadě. Američan King zde naopak neuspěl ani při druhé finálové účasti. Loni neúspěšně bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendové.

Devětatřicetiletá boloňská rodačka Erraniová získala jubilejní desátý grandslamový titul. Zbývajících šest má z ženské čtyřhry. O osm let mladší Vavassori získal na turnajích „velké čtyřky“ čtvrtý titul, všechny má právě s Erraniovou z mixu.

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