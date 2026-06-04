Menšíkovi v Paříži fandí i rodiče a věří, že je na Zvereva připravený

S německým tenistou se Menšík střetl jen jednou, v dubnu na turnaji v Madridu prohrál 4:6, 7:6, 3:6. „Je to dobrá zkušenost. Jakub občas v Madridu vypadával z koncentrace, protože nebyl zvyklý na Zverevův rytmus. Například na to, jak dlouho dribluje s míčkem, jak přerušuje zápas a neustále na kurtu něco řeší. Teď už připravený bude,“ věří Michal Menšík.
Jeho manželka Kateřina na záběrech z utkání s Rubljovem vypadala, že utkání extrémně prožívá. „Chtěla bych to uvést na pravou míru. Vůbec nekolabuji, já si to strašně užívám. Medituji a posílám Kubovi energii,“ uvedla.
Jejich syn se v Prostějově nadchl pro tenis sám. Ani jeden z rodičů ho nehrál. „Původně jsem myslel, že Kuba bude hrát hokej. Jenže v té době to v dětském hokeji nebylo úplně růžové a tenis ho předběhl. V tenisové školičce brali děti už od čtyř let, což bylo na hokej brzy. Chtěli jsme, aby se hýbal, tak jsme ho tam přihlásili. Strašně ho to chytlo a pak už nechtěl dělat nic jiného,“ řekl Michal Menšík a chválil trenéra Ivo Müllera.
„S dětmi to uměl fantasticky. A co je důležité, uměl to i s rodiči. Spousta rodičů vidí v malých úspěšných dětech hned Nadala nebo Federera a je potřeba to hodně usměrňovat. A on dokázal v dětech vybudovat lásku ke sportu a zároveň působil na rodiče,“ řekl.
Jeho syn měl k dispozici také od třinácti let mentálního kouče Dragana Vujoviče, s nímž se seznámila maminka v zaměstnání. „Dragan si s ním sám povídal dvě hodiny a pak mi řekl: ‚To je šampion, s ním budu pracovat.‘ Celých sedm týdnů jsme za ním poctivě jezdili každý týden do Prahy. První měsíc se vůbec nebavili o tenise, ale o zdraví a o životě. Ta spolupráce trvá dodnes,“ řekla matka tenisty, kterému mentální kouč pomohl i v době, kdy po zranění netušil, jestli bude moci hrát dál.
Menšíkovi mladšímu prý pomohla i spolupráce s trenérem Tomášem Josefusem, který tenis vnímá přes statistické až vědecké metody. „Všichni se na něj dívali skrz prsty, co to řeší za čísla a data, když základem je přece přehrát síť dvacetkrát za sebou. Dnes víme, že moderní tenis je jinde,“ řekl tenistův otec.
Menšíkovi dodalo novou motivaci, když ho po finále juniorského Australian Open 2022, kde po takřka čtyřech hodinách hry prohrál a vyčerpaný opouštěl kurt na vozíku, pozval k sobě do Bělehradu vítěz 24 grandslamů Srb Novak Djokovič.
„Jsem mu dodnes vděčná. Jakub s ním mohl dělat úplně všechno. Společně jedli, řešili fyzioterapii, regeneraci i trénink. Na cokoliv se Jakub zeptal, Novak mu upřímně odpověděl. Pro nás to byly neocenitelné informace. Posunulo nás to obrovským způsobem kupředu,“ dodala Menšíková.
Nárůst popularity s jejich synem podle rodičů nic neudělal. A vyzdvihli jeho vztah s bratrem Lukášem, který trpí poruchou autistického spektra. Menšík podporuje také školu pro takto handicapované pacienty. „Kluci mají mezi sebou krásný vztah. Náš Lukáš nás všechny naučil obrovské trpělivosti. Jsme na něj nesmírně pyšní, protože pokud se chce něco naučit, musí tomu obětovat mnohem víc úsilí než ostatní,“ doplnila Menšíkova matka.