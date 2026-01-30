Tenista Jakub Menšík vypadl z nominace na únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku. Sedmnáctý hráč světa se omluvil pro zranění břišního svalu, kvůli němuž odstoupil z Australian Open před osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem. Tým kapitána Tomáše Berdycha doplní Dalibor Svrčina a Max Mrva. Kvalifikační duel se uskuteční v Jihlavě 7. a 8. února.
Menšík nebude kvůli zranění hrát kvalifikaci Davis Cupu
„Je to samozřejmě smutná zpráva, zranění ve sportu je vždycky špatně. Kuba hrál v Austrálii výborně. Je škoda, že ho zastavilo zranění. Má to návaznost i na daviscupový zápas v Jihlavě. Konzultoval jsem to s Kubou i s profesorem (Pavlem) Kolářem. A kvůli zranění není možné, aby byl Kuba na zápas fit,“ uvedl Berdych.
„Po sérii lékařských vyšetření se potvrdilo, že zranění břišního svalu si vyžádá delší dobu rekonvalescence. Velmi mě to mrzí, do Jihlavy jsem se těšil, nicméně do termínu utkání se nestihnu plně zotavit. Věřím v úspěch týmu, který budu podporovat alespoň na dálku, a těším se na další domácí reprezentační zápas na podzim, již s mou účastí,“ napsal Menšík na instagramu.
Při Menšíkově absenci bude jedničkou 19. tenista světa Jiří Lehečka. „Naštěstí je k dispozici stále spousta hráčů. Myslím, že i tak je tým dostatečně silný na to, abychom utkání zvládli. S Jirkou jsem mluvil včera. Říkal, že kotník už ho netrápí, že už trénuje a těší se na zápas. To je velice pozitivní zpráva,“ uvedl Berdych.
Vedle Svrčiny a Mrvy jsou v nominaci také deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří se tento týden probojovali poprvé do čtvrtfinále Australian Open. V soutěži porazili také nasazené dvojky Fina Harriho Heliövaaru a Brita Henryho Pattena.
„Kluci mě mile překvapili, odehráli velice dobré Australian Open. Petr se nechával ve čtvrtfinále ošetřovat. Ale byli jsme ve spojení a říkal, že to nebylo nic vážného. Trošku ho táhlo v kyčli, ale po zápase už bylo všechno v pohodě. Věřím, že kluci jsou fit. A moc se těším na jejich zapojení do týmu. Určitě mají perspektivu,“ řekl Berdych.
Chybět mu bude vedle Menšíka také Tomáš Macháč, který se již dříve s Berdychem domluvil, že se o účasti rozhodne po turnajích v Austrálii. Kapitán nyní potvrdil jeho absenci. „Tuhle dohodu držíme od začátku, nic se nezměnilo. Tomáš se drží svého programu,“ uvedl Berdych.
Týmovou dvojkou tak bude Svrčina. „Ten už v loňském roce předváděl výkony, které ho dostaly poprvé do stovky. Je to náš čtvrtý nejlepší singlista. Byl k dispozici, a proto na něj padla volba. Zahrál velmi slušně v Austrálii, i když smolně prohrál s Munarem. Ale byl to velice dobrý zápas, takže doufám, že na to naváže a že bude plnohodnotným druhým hráčem v týmu,“ doplnil vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013.
Češi se střetnou se Švédskem poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Berdychův výběr obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast.