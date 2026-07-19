Tenisový Prague Open se vrací na Štvanici, titul obhajuje Bouzková

Areál Sparty vyměnil tenisový Livesport Prague Open za pražskou Štvanici. Turnaj kategorie WTA 250 tu startuje v pondělí a titul obhajuje jednadvacátá hráčka světového žebříčku Marie Bouzková. Hraje se na tvrdém povrchu a akce vyvrcholí finálovými zápasy v neděli. Zápasy můžete sledovat v pondělí od 11:00 na ČT sport i ČT sport Plus.
Turnaj WTA se bude hrát na Štvanici po šestnácti letech, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Licenci soutěže drží dál TK Sparta Praha, na akci se ale také podílí Český tenisový svaz a I. ČLTK Praha, který v areálu sídlí. Centrální dvorec na Štvanici pojme šest tisíc fanoušků, hrát se bude ještě na dalších dvou kurtech. Dotace turnaje činí 283 347 dolarů.
„Jsem strašně šťastný, že se nám daří plnit některé sliby, které jsme vyřkli, když jsme před pár lety nastoupili do funkce. Jeden z nich byl, že oživíme Štvanici, a pro mě osobně je přenesení turnaje ze Sparty na Štvanici splněním snu. K turnaji to patří, protože každým rokem roste a bylo potřeba ho přesunout do větších prostor,“ řekl šéf svazu Jakub Kotrba.
Favoritkami jsou především Češky, které obsadily pozice prvních pěti nasazených hráček. Za turnajovou jedničkou Bouzkovou a dvojkou Barborou Krejčíkovou následují Sára Bejlek (3.), Nikola Bartůňková (4.) a Tereza Valentová (5.). Teprve poté jsou nasazené zahraniční hráčky: šestka Antonia Ružičová z Chorvatska, sedmička Diane Parryová z Francie a osmička Darja Snigurová z Ukrajiny. Původně přihlášené Elise Mertensová z Belgie, Maria Sakkariová z Řecka a Magda Linetteová z Polska se omluvily.
Bouzková může vyrovnat Šafářovou
Sedmadvacetiletá Bouzková může v Praze triumfovat potřetí a vyrovnat rekord Lucie Šafářové. Vítězka čtyř akcí WTA vstoupí do turnaje proti 62. hráčce světa Jessice Bouzasové ze Španělska. „Do prvního zápasu půjdu s plnou koncentrací. Před domácím publikem to budou ještě větší nervy, ale pokusím se s tím poprat a snad to vyjde,“ řekla Bouzková.
Program vysílání Prague Open na ČT sport a ČT sport Plus:
Program vysílání Prague Open na ČT sport a ČT sport Plus:
Pondělí – pátek: 11:00 – 20:00
Sobota: 11:00 –19:00
Neděle: 11:30 – 17:00 (ČT2)
Šampionka turnaje z roku 2021 a předloňská wimbledonská vítězka Krejčíková narazí v úvodu na hráčku z kvalifikace. Z dalších českých tenistek budou na Štvanici bojovat také Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková, Alisa Okťabreva a Dominika Šalková, která postoupila z kvalifikace.
Ukáže se i Nosková a legendy
Organizátoři chystají pro návštěvníky také doprovodný program. V pátek by měla na turnaj dorazit letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nedělní boje o tituly navštíví účastnice finále Poháru federace z roku 1986 Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková.
Vstupenky se dají koupit v síti Ticketportal. Zápasy od pondělí do čtvrtka stojí 400 korun, v pátek a v sobotu jsou lístky k dostání za 500 a v neděli za 600 korun. Na sobotu a neděli se vstupenky prodávají na konkrétní místa, v ostatních dnech vstupenka garantuje možnost obsadit volné místo v hledišti hlavního kurtu. Začátky hracích dnů jsou s výjimkou semifinále v 11:00. V sobotu se začne hrát o půl hodiny později.