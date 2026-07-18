Bouzková začne na WTA v Praze proti Bouzasové, Krejčíkovou čeká kvalifikantka

Už je rozlosováno a Marie Bouzková zahájí cestu za obhajobou titulu na domácím turnaji Livesport Prague Open proti Španělce Jessice Bouzasové. Předloňská wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková narazí v úvodu na hráčku z kvalifikace. Přímé přenosy z pražského turnaje můžete sledovat od pondělí každý den na Čt sport a ČT sport Plus.
Loňská semifinalistka Tereza Valentová bude hrát v 1. kole proti Němce Evě Lysové. Sáru Bejlek čeká Ruska Anna Blinkovová, Nikola Bartůňková se střetne s Jüan Jüe z Číny. Laura Samson bude bojovat proti Australance Maye Jointové, Jana Kovačková narazí na Lanlanu Tararudeeovou z Thajska, Lucie Havlíčková vyzve Američanku Alycii Parksovou a Alisa Okťabreva vstoupí do turnaje proti Oceáne Dodinové z Francie.
Do turnaje nezasáhnou původně přihlášené Elise Mertensová z Belgie, Řekyně Maria Sakkariová, ani vítězka z roku 2024 Polka Magda Linetteová, které se na poslední chvíli odhlásily. Roli nejvýše nasazené zahraniční hráčky bude plnit Chorvatka Antonia Ružičová a z pozice turnajové šestky narazí nejprve na hráčku z kvalifikace.
Z českých tenistek mohou do hlavní soutěže postoupit z kvalifikace ještě Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervid.
Sedmadvacetiletá Bouzková bude hrát o třetí titul v Praze a celkově pátý v kariéře. Vedle loňského ročníku vyhrála turnaj v domácí metropoli také v roce 2022. Bude plnit roli nasazené jedničky a případným třetím triumfem by vyrovnala rekord Lucie Šafářové. Krejčíková je vítězkou z roku 2021.
Hlavní soutěž turnaje WTA v Praze začne v pondělí, finálové duely jsou na programu v neděli 26. července. Oproti dřívějším ročníkům se letos turnaj hraje na Štvanici, kam se přesunul z TK Sparta Praha ve Stromovce. K Negrelliho viaduktu se ženský turnaj WTA vrátil po šestnácti letech.