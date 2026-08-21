Šwiateková po skreči Rybakinové postoupila do semifinále v Cincinnati

Polská tenistka Iga Šwiateková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková, Marie Bouzková.
Sedmadvacetiletá Rybakinová, která minulý týden se Šwiatekovou prohrála finále v Torontu, vzdala zápas v Cincinnati po pouhých 28 minutách a za stavu 4:1 pro bývalou světovou jedničku.
„S kotníkem jsem měla problémy delší dobu, ale před zápasem to bylo v pohodě a myslela jsem si, že je to pod kontrolou. Ale stačil jeden špatný pohyb... Teď mě čeká vyšetření a uvidíme, jak je to vážné,“ citovala Rybakinovou agentura AP.
„Doufám, že Jelena bude v pořádku, protože všichni víme, že další turnaj je důležitý. Tenhle samozřejmě taky, ale US Open je prostě US Open,“ přidala Šwiateková, kterou v semifinále čeká domácí Jessica Pegulaová.
Nosková s Bouzkovou ve čtvrtfinále v Cincinnati vyřadily sedmou nasazenou dvojici Aldila Sutjiadiová z Indonésie a Novozélanďanka Erin Routliffeová po vítězství 7:5, 7:5.
Na turnajích WTA 1000 spolu české tenistky hrají potřetí a postupem do semifinále si vylepšily maximum. Jejich dalšími soupeřkami budou domácí Američanky Iva Jovicová, Caty McNallyová.