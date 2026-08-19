Tenis

Pro Menšíka končí turnaj v Cincinnati. Prohrál s Argentincem Tirantem. Loučí se i Nosková


19. 8. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Thiagem Tirantem 7:5, 4:6, 4:6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1:6 a 4:6 s domácí Amandě Anisimovové.

Menšík, který plnil roli 14. nasazeného hráče, přišel s 50. hráčem světa třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es a utkání ztratil po dvou hodinách a 14 minutách.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu dvacetiletý Menšík nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve 12. hře, získal i první set.

Ve druhé sadě však už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu závěrečnou využil. Vzápětí set dopodával.

Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal. Tirante si za stavu 5:4 vypracoval dva mečboly a ten druhý proměnil. Po Srbovi Novaku Djokovičovi tak vyřadil v Cincinnati dalšího nasazeného hráče.

Jednadvacetiletá Nosková neměla v prvním setu šanci a ztratila ho za 22 minut. Začátek druhé sady na hodinu a půl přerušil déšť a po návratu na kurty turnajová šestka držela s Anisimovovou krok do stavu 3:3. Pak přišla o podání a Američanka už zápas dovedla do vítězného konce.

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