Svrčina je po skreči soupeře ve čtvrtfinále, Lehečka v Mexiku první duel prohrál

Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel, na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička v 2. kole 6:1, 3:6, 4:6 outsiderovi Colemanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina, jehož soupeř v 2. kole Luciano Darderi z Itálie zápas vzdal za stavu 0:3.
Lehečka plnil v Mexiku roli nejvýše nasazeného hráče a v prvním kole měl volno. Dvanáctý tenista žebříčku se v Los Cabos představil poprvé s novým koučem Frédéricem Fontangem, jenž nahradil dlouholetého trenéra Michala Navrátila, ale společná premiéra jim nevyšla.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka v utkání se 108. tenistou světa Wongem vyhrál za půl hodinu po dvou brejcích první set. V dalším průběhu však český daviscupový reprezentant na servis soupeře nevyzrál, sám naopak v každé sadě jednou podání ztratil a po necelých dvou hodinách nečekaně vypadl.
V opačné situaci než Lehečka byl o rok mladší Svrčina, který z pozice 116. hráče žebříčku čelil turnajové dvojce Darderimu. Zatímco v 1. kole udolal ostravský rodák Australana Adama Waltona ve třísetové bitvě, která skončila krátce před půl třetí ráno místního času, ve středu strávil na kurtu jen 23 minut.
Proti 23. hráči světa Darderimu vyhrál Svrčina první tři gamy a během přetahované ve čtvrté hře italský tenista kvůli zdravotním potížím zápas vzdal. Ve svém prvním letošním čtvrtfinále na ATP Tour se Svrčina střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem.