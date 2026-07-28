Tenis

Lehečka se v Los Cabos poprvé představí s novým trenérem


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný grandslam sezony US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. Dvanáctý tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.

Aktuální česká tenisová jednička Lehečka se po Wimbledonu, kde postoupil do osmifinále, rozešel po osmi letech s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky. V pondělí oznámil, že jeho novým koučem je bývalý profesionální hráč Fontang, spolupráci zahájí právě v Los Cabos.

Šestapadesátiletý Fontang byl více než devět let trenérem Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea a společně slavili devět titulů na ATP Tour. Rozešli se také po Wimbledonu.

Lehečka má v Mexiku v prvním kole volno. Do turnaje vstoupí ve středu zápasem 2. kola zápasem proti Colemanu Wongovi z Hongkongu. S aktuálně 108. tenistou žebříčku se střetne poprvé.

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