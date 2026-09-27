Strýcová vedle legend po triumfu Češek: Co jsem prožila s holkami na kurtu, je neuvěřitelné

Před začátkem finále proti Ukrajině se Barbora Strýcová těžko bránila při hymně slzám, po vítězství 2:0 pak byla první, která přiběhla gratulovat Lindě Noskové, jež získala rozhodující bod. Bývalá úspěšná tenistka označila titul z turnaje v Šen-čenu za splněné přání. Stala se čtvrtou ženou v historii, která uspěla jako hráčka i jako kapitánka. A teď se těší, jak titul s týmem oslaví.
„Znamená to pro mě hrozně moc. Jsem za to strašně moc ráda a vděčná. To, co jsem prožila tady na kurtu s těmito hráčkami, je neuvěřitelné. Všichni jsme jim strašně věřili a třešnička na dortu je, že se to podařilo,“ řekla v rozhovoru pro ČT sport Strýcová, která se díky „doublu“ zařadila po bok Chris Evertové, Margaret Courtové a Billie Jean Kingové.
Češky nasměrovala k triumfu Karolína Muchová, která porazila v úvodní dvouhře Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3. Wimbledonská šampionka Nosková na ni pak navázala triumfem nad Elinou Svitolinovou 6:3, 7:6. „Samozřejmě jsem to hrozně moc prožívala. Snažila jsem se to ale nedat znát. Ten hráč je přeci jen také nervózní a potřebuje na lavičce klid. Vnitřně jsem to ale velmi prožívala,“ líčila Strýcová.
Čtyřicetiletá rodačka z Plzně uspěla hned v první sezoně v roli kapitánky, v níž nahradila vloni Petra Pálu. Pod jeho vedením také soutěž několikrát jako hráčka vyhrála – naposledy v roce 2018. „Lepší první rok v roli kapitánky jsem si nemohla přát. Těším se na další. Každý úspěch je ale důležité pořádně oslavit a na to se teď stejně jako holky těším, protože to z nich trochu spadne. Chci, aby si to moc užily,“ uvedla Strýcová.
Češky, které v Šen-čenu neztratily jediný zápas a poměrem 2:0 porazily také Velkou Británii a Španělsko, uspěly v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup podvanácté. Upevnily si druhou příčku v historickém pořadí za Američankami, které mají o šest titulů více.
„Hrát za Česko pro mě bylo vždycky hrozně důležité a to, že se mi to teď povedlo i jako kapitánce, je něco neuvěřitelného. Vypovídá to o tom, jak máme silný tenis, jak jsou naše hráčky dobré a jak stále nastupuje generace nových a nových. Tahle grupa holek je prostě neuvěřitelná. Jsou to úžasné hráčky,“ řekla Strýcová, která měla v týmu také Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou a Sáru Bejlek.