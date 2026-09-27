Tenis

Strýcová vedle legend po triumfu Češek: Co jsem prožila s holkami na kurtu, je neuvěřitelné


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Před začátkem finále proti Ukrajině se Barbora Strýcová těžko bránila při hymně slzám, po vítězství 2:0 pak byla první, která přiběhla gratulovat Lindě Noskové, jež získala rozhodující bod. Bývalá úspěšná tenistka označila titul z turnaje v Šen-čenu za splněné přání. Stala se čtvrtou ženou v historii, která uspěla jako hráčka i jako kapitánka. A teď se těší, jak titul s týmem oslaví.

„Znamená to pro mě hrozně moc. Jsem za to strašně moc ráda a vděčná. To, co jsem prožila tady na kurtu s těmito hráčkami, je neuvěřitelné. Všichni jsme jim strašně věřili a třešnička na dortu je, že se to podařilo,“ řekla v rozhovoru pro ČT sport Strýcová, která se díky „doublu“ zařadila po bok Chris Evertové, Margaret Courtové a Billie Jean Kingové.

Nahrávám video
Strýcová: Hrozně jsem to prožívala, ale nedala znát. Výsledek odpovídá tomu, jak silný máme tenis
Zdroj: ČT sport

Češky nasměrovala k triumfu Karolína Muchová, která porazila v úvodní dvouhře Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3. Wimbledonská šampionka Nosková na ni pak navázala triumfem nad Elinou Svitolinovou 6:3, 7:6. „Samozřejmě jsem to hrozně moc prožívala. Snažila jsem se to ale nedat znát. Ten hráč je přeci jen také nervózní a potřebuje na lavičce klid. Vnitřně jsem to ale velmi prožívala,“ líčila Strýcová.

Čtyřicetiletá rodačka z Plzně uspěla hned v první sezoně v roli kapitánky, v níž nahradila vloni Petra Pálu. Pod jeho vedením také soutěž několikrát jako hráčka vyhrála – naposledy v roce 2018. „Lepší první rok v roli kapitánky jsem si nemohla přát. Těším se na další. Každý úspěch je ale důležité pořádně oslavit a na to se teď stejně jako holky těším, protože to z nich trochu spadne. Chci, aby si to moc užily,“ uvedla Strýcová.

Nahrávám video
Tenistky po osmi letech ovládly Pohár Billie Jean Kingové
Zdroj: ČT sport

Češky, které v Šen-čenu neztratily jediný zápas a poměrem 2:0 porazily také Velkou Británii a Španělsko, uspěly v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup podvanácté. Upevnily si druhou příčku v historickém pořadí za Američankami, které mají o šest titulů více.

„Hrát za Česko pro mě bylo vždycky hrozně důležité a to, že se mi to teď povedlo i jako kapitánce, je něco neuvěřitelného. Vypovídá to o tom, jak máme silný tenis, jak jsou naše hráčky dobré a jak stále nastupuje generace nových a nových. Tahle grupa holek je prostě neuvěřitelná. Jsou to úžasné hráčky,“ řekla Strýcová, která měla v týmu také Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou a Sáru Bejlek.

Nahrávám video
Nosková: Vyhrát tuhle soutěž je neskutečný, strašně moc to pro mě znamená
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

Češky jsou šampionkami Poháru Billie Jean Kingové. Nosková rozhodla proti Svitolinové

Češky jsou šampionkami Poháru Billie Jean Kingové. Nosková rozhodla proti Svitolinové
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.