Sinner porazil v Monte Carlu Alcaraze a bude znovu světovou jedničkou

Italský tenista Jannik Sinner porazil ve finále turnaje v Monte Carlu Carlose Alcaraze a ve světovém žebříčku rivala vystřídá na prvním místě. Španělského obhájce trofeje zdolal za dvě a čtvrt hodiny 7:6, 6:3 a získal titul na čtvrtém podniku elitní série Masters v řadě. Celkově oslavil na ATP Tour 26. triumf v kariéře, teprve podruhé ale uspěl na antuce.
„Je to úžasný výsledek. Získat zpátky místo jedničky pro mě hodně znamená,“ řekl Sinner při slavnostním ceremoniálu na kurtu. Na světový trůn se vrátí po 22 týdnech poprvé od listopadu 2025, v pondělí na něm načne svůj 67. týden.
Do prvního vzájemného utkání vládců současného tenisu v sezoně vstoupil lépe Alcaraz a ujal se vedení 2:0. Sinner ale dokázal brejk hned oplatit a v nárazovém větru, který oběma tenistům komplikoval hru, získal úvodní sadu až v tie-breaku 7:5 po dvojchybě soupeře na setbolu.
Také ve druhé sadě šel jako první do vedení dvaadvacetiletý Španěl, o dva roky starší Ital ale znovu odpověděl. Od stavu 1:3 vyhrál pět gamů v řadě a proměnil hned první mečbol. V bilanci vzájemných zápasů snížil na 7:10, v počtu trofejí z Masters vyrovnal na 8:8.
„Bylo trochu větrno, foukalo. Podmínky byly jiné, než co doteď turnaj nabídl,“ konstatoval Sinner, jenž ve složitých podmínkách napáchal 38 nevynucených chyb. Soupeř jich ale udělal ještě o sedm víc.
„Jsem rád, že jsem konečně vyhrál velký titul na tomhle povrchu. Dosud se mi to nepovedlo a hodně to pro mne znamená,“ řekl Ital, jenž byl v Monte Carlu ve finále poprvé. Jediný antukový titul dosud získal v roce 2022 v Umagu.
Vítězstvím Sinner navázal na triumfy na turnajích Masters v Paříži, Indian Wells a Miami, které navíc ovládl bez ztráty setu. Jeho rekordní sérii ukončil po 37 vítězných setech na „tisícovkách“ až v osmifinále v Monaku Tomáš Macháč. Čtyři tituly na akcích elitní kategorie v řadě získal Sinner jako třetí hráč v historii, před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Všechny tři úvodní akce Masters v sezoně ovládl jako druhý po Djokovičovi.
„Je to impozantní, co jsi právě dokázal. Jen jeden člověk dosud dokázal vyhrát Sunshine Double a Monte Carlo a ty jsi teď druhý. Je to něco neuvěřitelného a já právě zažil, jak těžké to je. Gratuluju,“ vzdal hold soupeři Alcaraz, jenž na antuce prohrál po sérii 17 vítězných zápasů.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Monte Carlu
Dvouhra – finále:
Sinner (2-It.) – Alcaraz (1-Šp.) 7:6 (7:5), 6:3.
Čtyřhra – finále:
Krawietz, Pütz (6-Něm.) – Arévalo, Pavič (5-Salv./Chorv.) 4:6, 6:2, 10:8.