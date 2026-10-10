Tenis

Bartůňková v Pekingu svou cestu do finále nedotáhla. Siniaková si zahraje o deblový titul


10. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Životní turnaj Nikoly Bartůňkové v Pekingu skončil krok před finále. Se světovou pětkou Mirrou Andrejevovou z Ruska prohrála 2:6, 2:6. Naopak světová jednička Kateřina Siniaková si zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Čang Šuaj a společně na okruhu WTA mohou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj. Nasazené jedničky v semifinále porazily 6:4, 6:2 indonésko-novozélandský pár Aldila Sutjiadiová, Erin Routliffeová.

Bartůňková, která na cestě do semifinále vyřadila krajanku Karolínu Muchovou nebo dvojku žebříčku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, prohrála s o rok mladší Andrejevovou i druhý vzájemný duel. Neoplatila jí zářijovou porážku z 3. kola US Open, znovu neuhrála ani set. O životní výsledek usilovala dvacetiletá Češka hodinu a 14 minut.

Rodačka z Prahy přišla pětkrát o servis, soupeřku brejkla jednou. I přes dnešní neúspěch zaznamenala na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší výsledek v kariéře. Šampionka letošního Roland Garros Andrejevová postoupila do finále „tisícovky“ podruhé v sezoně a posune se ve světovém žebříčku na třetí místo.

Bartůňková nezahájila zápas proti o rok mladší soupeřce dobře. V prvním setu přišla o úvodní dvě hry na servisu a brzy ztrácela 0:4. Dokázala sice manko jednoho brejku smazat, v osmé hře ale ztratila podání znovu a tím i celý set.

Také ve druhé sadě se česká tenistka nedokázala na příjmu prosadit. Naopak ve čtvrté hře získala Andrejevová další brejk a vedení navýšila až na 4:1. Ruska pak při servisu Bartůňkové semifinále uzavřela, v osmé hře využila druhý mečbol.

Třicetiletá Siniaková letos posbírala zatím sedm deblových trofejí, dvě s Čang Šuaj a zbývající s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.

Roli nejlepší současné deblistky potvrzuje rodačka z Hradce Králové i v Pekingu po boku zkušené Čang Šuaj. Letos už ovládly turnaje v Adelaide a Torontu.

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