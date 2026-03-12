Linda Nosková prošla v Indian Wells přes Australanku Talii Gibsonovou 6:2, 4:6, 6:2 a postoupila do semifinále. V něm vyzve světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
Nosková porazila v Indian Wells Gibsonovou, v semifinále ji čeká Sabalenková
Turnajová i nasazená čtrnáctka Nosková potvrdila proti australské vrstevnici roli žebříčkové favoritky. Gibsonová, které patří 112. místo pořadí WTA Tour, do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Zápas sestával převážně z rychlých výměn, navzdory tomu, že se hrály tři sety, trval jen něco přes hodinu a půl.
Nosková si pomohla 13 esy, na druhou stranu udělala deset dvojchyb. Po relativně jednoznačném prvním setu vsetínská rodačka ztratila hned v úvodním gamu druhé sady servis a ztrátu už nedohnala.
V rozhodujícím setu nicméně česká favoritka získala první tři hry a náskok si udržovala, zápas poté zakončila čistou hrou při podání soupeřky.
Ve druhém kariérním semifinále na turnajích nejvyšší kategorie WTA 1000 se Nosková podruhé v kariéře střetne se Sabalenkovou, jež ve čtvrtfinále zdolala 7:6, 6:4 Kanaďanku Victorii Mbokovou. Dosud jediný vzájemný duel před třemi lety v Adelaide vyhrála Běloruska, jež usiluje o první triumf v Indian Wells.
Postoupil také Zverev
Poprvé do semifinále tohoto turnaje postoupil Němec Alexander Zverev poté, co ve čtvrtfinále porazil 6:2, 6:3 Francouze Arthura Filse. Zverev je pátým tenistou historie, jenž se dostal mezi nejlepší čtyřku na všech devíti aktuálních turnajích série Masters. Před ním to dokázaly jen světové jedničky – Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray.
V semifinále se druhý nasazený Zverev střetne s turnajovou dvojkou Jannikem Sinnerem. Také Ital se v dnešním čtvrtfinále příliš nezdržel, domácího Američana Learnera Tiena zdolal 6:1, 6:2.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Indian Wells
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Indian Wells
Muži:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Sinner (2-It.) – Tien (25-USA) 6:1, 6:2, Zverev (4-Něm.) – Fils (30-Fr.) 6:2, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.) 6:2, 4:6, 6:2, Sabalenková (1-Běl.) – Mboková (10-Kan.) 7:6 (7:0), 6:4.