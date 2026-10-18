Siniaková s Hunterovou na titul ve Wu-chanu nedosáhly

Tenistka Kateřina Siniaková s Australankou Storm Hunterovou titul ve čtyřhře na turnaji ve Wu-chanu neobhájily. Ve finále s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová odvrátily tři mečboly, ale nakonec prohrály 5:7 a 4:6.
Světová deblová jednička Siniaková s Hunterovou v první sadě prohrávaly 1:4, ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočily. Za stavu 5:4 však Australanka přišla o podání a obrat předvedly i Dabrowská se Stefaniovou. Úvodní set pak ukončily při servisu Siniakové.
Ve druhé sadě jako první za stavu 3:4 neudržela podání Siniaková. Česko-australský pár pak ještě duel zdramatizoval snížením na 4:5, ale nepomohly mu ani tři odvrácené mečboly a loňský úspěch ve Wu-chanu nezopakoval.
Třicetiletá Siniaková tak nevyužila šanci získat jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA v kariéře. Letos vybojovala sedm triumfů včetně grandslamových trofejí z Roland Garros a US Open.
Ve finále dvouhry Maja Chwaliňská porazila 2:6, 6:4 a 6:2 Sonay Kartalovou z Velké Británie a získala první titul v kariéře. Pětadvacetiletá Polka na cestě za triumfem vyřadila mimo jiné bývalou světovou jedničku a krajanku Igu Šwiatekovou nebo Marii Bouzkovou.
Chwaliňská se titulu dočkala na druhý pokus. Poprvé si finále na okruhu WTA zahrála na letošním Roland Garros. Díky vítězství se také ve světovém žebříčku posune na životní jedenácté místo. Jejím maximem dosud byla 21. příčka.