Siniaková s Hunterovou postoupily do finále. Šwiateková ve Wu-chanu nestačila na Chwaliňskou

Kateřina Siniaková postoupila s Australankou Storm Hunterovou do finále turnaje ve Wu-chanu a zahraje si o 40. deblový titul. V semifinále odvrátily v super tie-breaku šest mečbolů italskému páru Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová. Olympijské šampionky z Paříže zdolaly po obratu v dvouhodinové vyrovnané bitvě 5:7, 7:5, 12:10. Ve dvouhře Iga Šwiateková vypadla v semifinále a zkomplikovala si boj o účast na Turnaji mistryň.
Siniaková má letos na kontě už sedm titulů včetně grandslamových trofejí z Roland Garros a US Open, kde s Američankou Taylor Townsendovou zkompletovaly společný kariérní Grand Slam. S Hunterovou bude ve Wu-chanu obhajovat loňský triumf, zatím spolu mají na kontě dva turnajové úspěchy.
V Číně letos Siniaková s Hunterovou tvoří třetí nasazený pár. Ve finále se utkají s jedničkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Luisou Stefaniovou z Brazílie.
Šwiateková na finále nedosáhla
Po prohře 5:7, 1:6 s krajankou Majou Chwaliňskou zůstává Šwiateková v letošním žebříčku za Karolínou Muchovou, která drží poslední postupové místo na závěrečný podnik sezony v Indian Wells.
O titul se ve Wu-chanu utkají ve dvouhře dvě hráčky, které do finále turnaje kategorie WTA 1000 postoupily poprvé v kariéře.
S finalistkou letošního Roland Garros Chwaliňskou si v Číně o trofej zahraje britská tenistka Sonay Kartalová, která v semifinále porazila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska dvakrát 7:6. První tie-break získala poměrem 11:9, druhý 7:5.
Kartalová, jež se na turnaje vrací po půlroční zdravotní pauze zaviněné zraněním zad, figuruje ve světovém žebříčku až na 170. místě. O titul na akci elitní kategorie WTA si zahraje jako nejníže postavená tenistka v historii.
Chwaliňské postup usnadnily zdravotní potíže Šwiatekové. Bývalou světovou jedničku a šestinásobnou grandslamovou šampionku trápil levý stehenní sval a za stavu 5:6 v prvním setu si vyžádala ošetření. Zápas dohrála se zabandážovanou nohou a zranění ji omezovalo v pohybu.