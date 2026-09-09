Tenis

Ženský tenis bude mít novou jedničku. Rybakinová po postupu na čele vystřídá Sabalenkovou


9. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jelena Rybakinová porazila ve čtvrtfinále US Open 3:6, 6:1, 6:4 Číňanku Čeng Čchin-wen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku sesadí Arynu Sabalenkovou.

Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále. Ve svém prvním newyorském semifinále se dvojnásobná grandslamová šampionka střetne s vítězkou duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a domácí Američankou Cori Gauffovou.

„Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát,“ řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. „Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky,“ uvedla letošní vítězka Australian Open.

Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, dnes už ale její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.

Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.

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