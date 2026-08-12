Semifinálovou čtyřku turnaje v Torontu doplnily Rybakinová s Gauffovou

Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Bencicová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí. Rybakinová z Kazachstánu otočila zápas ze ztráty 0:1 na sety a 2:4 proti Japonce Naomi Ósakaové.
Rybakinová, šampionka letošního Australian Open a Wimbledonu z roku 2022, předvedla proti čtyřnásobné grandslamové vítězce velký obrat. Zápas začala prohraným servisem a ztrátu už v první sadě nedohnala. „Ten první game utkání mě stál celý set,“ řekla moskevská rodačka.
„Ve druhém setu jsem se snažila držet co nejtěsnější skóre, i když jsem prohrávala. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Je to skvělá hráčka, šampionka. A bojovnice,“ dodala Rybakinová, jež hrála s Ósakaovou poprvé.
Již o den dříve si postup do semifinále zajistily Polka Iga Šwiateková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Ve středu v noci SELČ bude hrát o finále čtyřhry deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj.