Tenis

Semifinálovou čtyřku turnaje v Torontu doplnily Rybakinová s Gauffovou


před 8 hhodinami|Zdroj: ČTK

Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Bencicová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí. Rybakinová z Kazachstánu otočila zápas ze ztráty 0:1 na sety a 2:4 proti Japonce Naomi Ósakaové.

Rybakinová, šampionka letošního Australian Open a Wimbledonu z roku 2022, předvedla proti čtyřnásobné grandslamové vítězce velký obrat. Zápas začala prohraným servisem a ztrátu už v první sadě nedohnala. „Ten první game utkání mě stál celý set,“ řekla moskevská rodačka.

„Ve druhém setu jsem se snažila držet co nejtěsnější skóre, i když jsem prohrávala. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Je to skvělá hráčka, šampionka. A bojovnice,“ dodala Rybakinová, jež hrála s Ósakaovou poprvé.

Již o den dříve si postup do semifinále zajistily Polka Iga Šwiateková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Ve středu v noci SELČ bude hrát o finále čtyřhry deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj.

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