Rybakinová poprvé vyhrála Australian Open, ve finále zdolala Sabalenkovou

Jelena Rybakinová získala druhý grandslamový titul. Kazachstánská tenistka porazila ve finále Australian Open světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4 a soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.
Šestadvacetiletá Rybakinová, která plnila roli nasazené pětky, získala druhý grandslamový titul. Před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Sabalenkovou porazila posedmé z 15 vzájemných zápasů a navázala proti ní na triumf z loňského finále Turnaje mistryň.
„Těžko teď najít slova. Chtěla bych pogratulovat Aryně k úžasným výsledkům v posledních letech. Věřím, že spolu sehrajeme ještě řadu dalších finále,“ řekla Rybakinová.
„Je to opravdu Happy Slam (šťastný grandslam). Vždycky si to tu užívám,“ uvedla tenistka, která se příští týden posune v žebříčku WTA na třetí místo, čímž vyrovná své maximum.
O rok starší Sabalenková, která se do finále Australian Open dostala počtvrté za sebou, nevyužila možnost získat pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne. Rozhodující zápas o titul tam prohrála podruhé za sebou, vloni nestačila na Američanku Madison Keysovou. Turnaj vyhrála v letech 2023 a 2024.
„Nevím, co bych teď řekla. Nechtěla bych na nic zapomenout. Chtěla bych pogratulovat Jeleně za neuvěřitelný turnaj a tenis,“ uvedla Sabalenková. „Doufejme, že to příští rok bude lepší,“ podotkla.
Rybakinová vyhrála 20 z posledních 21 utkání, do kterých nastoupila. V této sezoně nad ní zvítězila jen Karolína Muchová na turnaji v Brisbane. Rodačka z Moskvy zdolala na Australian Open tři hráčky z první šestky: vedle Sabalenkové porazila v semifinále Američanku Jessicu Pegulaovou (6.) a ve čtvrtfinále Polku Igu Šwiatekovou (2.). Sabalenková prohrála v Melbourne druhé z posledních 28 utkání.
Rybakinová měla do utkání lepší vstup. Díky nekompromisním returnům prolomila hned v první hře servis Sabalenkové a výhodu brejku dotáhla. Uspěla i díky dvěma odvráceným brejkbolům v osmé hře. Sabalenková přišla o set poprvé na turnaji i v sezoně.
Také ve druhém dějství se Sabalenkové nedařilo dlouho najít recept na podání Rybakinové. Ve druhé hře nevyužila tři brejkboly a rozhodla koncovka. Za stavu 5:4 se Běloruska dostala na přijmu do vedení 40:0 a tentokrát už Rybakinová ztrátu nesmazala. Také ona ztratila set na turnaji poprvé.
Rozhodující třetí sadu měla Sabalenková zpočátku ve svých rukou. Po brzkém brejku vedla 3:0, poté si ale zápas nechala utéct. Rybakinová otočila vývoj pěti gamy v řadě a duel ukončila šestým esem v zápase.
Výsledky tenisového Australian Open
Muži:
Čtyřhra – finále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) – Kubler, Polmans (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4.
Ženy:
Dvouhra – finále:
Rybakinová (5-Kaz.) – Sabalenková (1-Běl.) 6:4, 4:6, 6:4.
Čtyřhra – finále:
Mertensová, Čang Šuaj (4-Belg./Čína) – Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4.