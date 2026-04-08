Pozici české jedničky si moc nepřipouštím, tvrdí Nosková před BJK Cupem

V kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové bude českou jedničkou, ale roli nijak neřeší. Reprezentační výběr povede v souboji proti Švýcarsku Linda Nosková, která figuruje na 14. místě světového žebříčku. Těší se jak na týmové spoluhráčky, tak také na působení debutující kapitánky Barbory Strýcové.
„Pozici české jedničky si moc nepřipouštím. Pro mě to nehraje velkou roli. Hlavně že jsme se jako tým celkově složily a je jedno, kdo je jednička nebo dvojka. Stejně to bude záležet na tom, jak se budeme cítit a jestli budeme zdravé. Asi v tom není žádná změna,“ řekla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nebude nejvýše postavenou hráčkou v týmu poprvé. Roli české jedničky plnila například během loňské kvalifikace v Ostravě nebo v listopadové baráži ve Varaždínu. Tam výraznou měrou pomohla k záchraně v elitní společnosti.
„Těšila jsem se strašně. Já mám těchto deset dní strávených s týmem vždy ráda. Vždycky se ráda vracím a děkuju Báře, že mě nominovala. Podmínky nejsou úplně nejideálnější, protože za pár dní hrajeme ve Stuttgartu a času není moc. Na druhou stranu bych ale asi neodmítla být zase zpátky v týmu,“ uvedla Nosková.
Čtvrtfinalistka předloňského Australian Open je v týmu s Marií Bouzkovou, Markétou Vondroušovou, Terezou Valentovou a Lucií Havlíčkovou. Zatímco Bouzková a Vondroušová už v dějišti kvalifikace v Bielu hrály dříve turnaj WTA, Nosková je ve švýcarském středisku poprvé.
„Co se týče podmínek, zatím jsme hrály pár tréninků. Není to úplně beton, takže odskoky jsou trochu složitější, ale věřím, že po pár dalších hodinách na kurtu to bude lepší. Zatím máme dost času,“ řekla Nosková.
Češky čeká podle Noskové těžký zápas
Rodačka ze Vsetína ocenila také vliv Strýcové, která prožije debut v pozici kapitánky. Čtyřicetiletá bývalá úspěšná tenistka nahradila Petra Pálu, jenž soutěž šestkrát vyhrál. „Bára je plná energie. Vždycky byla a vždycky bude. Jsem ráda, že je v našem týmu a že je zase nějaká větší změna. Tým to trochu opepří nebo nastartuje jiným směrem. Máme tu ale také pana kapitána Pálu. Oni jsou taková dvojka jin a jang, co se jejich osobností týče,“ uvedla Nosková.
Duel začne v pátek dvěma dvouhrami. O den později se uskuteční čtyřhra a zbývající dva singly. Švýcarky povede 11. hráčka žebříčku Belinda Bencicová, v týmu jsou i Viktorija Golubicová, Rebeka Masárová a Céline Naefová.
„S Belindou mám úplně první osobní zkušenost, když jsem s ní hrála někdy ve dvanácti letech. Trénovala jsem s ní tady ve Švýcarsku. Ona už tehdy byla jedna z největších švýcarských i světových hvězd a bylo vtipné si s ní zahrát,“ řekla Nosková.
Naposledy se s Bencicovou utkala vloni ve finále turnaje v Tokiu a prohrála 2:6, 3:6. „Ten zápas odehrála skvěle. Uvidíme, komu to víc sedne tady. Ona samozřejmě hraje poslední rok a půl po návratu (z mateřské přestávky) skvěle a jen jí to přeju. Naopak s Golubicovou jsem ještě nehrála, takže o ní nemám žádné znalosti. Jen vím, že švýcarský tým je fakt dobrý a už tuhle soutěž vyhrál. Bude to každopádně těžké,“ doplnila Nosková.