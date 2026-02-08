Skvěle vstoupily do turnaje v Dauhá tenistky Karolína Plíšková a Karolína Muchová. Plíšková v prvním kole porazila 6:1 a 6:2 Solanu Sierraovou z Argentiny a Muchová si poradila 6:2, 6:3 s Jaqueline Cristianovou z Rumunska. Dohrála naopak Marie Bouzková, která prohrála 5:7 a 2:6 s Victorií Mbokovou z Kanady.
Plíšková s Muchovou začaly v Dauhá suverénně, Bouzková končí
Třiatřicetiletá Plíšková měla utkání se Sierraovou od začátku pod kontrolou. Bývalá světová jednička sebrala soupeřce pětkrát podání, sama nečelila jedinému brejkbolu a nakonec zvítězila za hodinu.
Ve druhém kole šampionku turnaje z roku 2017 čeká obhájkyně titulu Amanda Anisimovová. Se čtyřiadvacetiletou Američankou se Plíšková dosud utkala šestkrát a pětkrát vyhrála.
Devětadvacetiletá Muchová, která je v Dauhá nasazená jako čtrnáctka, vyřadila Cristianovou v prvním kole stejně jako v lednu na Australian Open. Tentokrát zvítězila za hodinu a půl a v pátém vzájemném utkání proti ní uspěla počtvrté.
Její další soupeřkou může být krajanka Tereza Valentová. Úspěšnou kvalifikantku v pondělí v prvním kole čeká Alexandra Ealaová z Filipín.
Bouzková v prvním i druhém setu vedla 2:0, ale náskok ani jednou neudržela. Zatímco úvodní sadu Mboková rozhodla až brejkem za stavu 5:5, ve druhé otočila skóre šesti gamy za sebou.
Výsledky turnaje tenistek v Dauhá
Výsledky turnaje tenistek v Dauhá
Dvouhra (tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů) – 1. kolo: Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) 6:1, 6:2, Mboková (10-Kan.) – Bouzková (ČR) 7:5, 6:2, Muchová (14-ČR) – Cristianová (Rum.) 6:2, 6:3, Parksová (USA) – Šnajderová (15-Rus.) 1:6, 6:4, 7:6 (7:5), Cocciarettová (It.) – Jacquemotová (Fr.) 7:6 (7:4), 6:2, Liová (USA) – Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:3, Linetteová (Pol.) – Kartalová (Brit.) 6:4, 3:6, 6:3, Kasatkinová (Austr.) – Učidžimaová (Jap.) 4:6, 6:3, 6:0.