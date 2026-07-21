Nejdřív trochu křeč, pak jsem si ale užívala energii fanoušků, líčila Bartůňková

Pro Nikolu Bartůňkovou byl postup do 2. kola turnaje v Praze dvojnásob speciální. Nejenže Číňanku Jüan Jüe porazila po obratu 3:6, 6:4, 6:1, ale také uspěla ve svém domácím klubu na Štvanici, kam se akce přesunula z pražské Sparty. Z atmosféry centrálního dvorce měla husí kůži a stejně jako ve Wimbledonu jí pomáhají fialovo-zelené nehty na rukou.
„Byl to strašně těžký zápas. O to víc, když jsem prohrála ten první set. Musela jsem zvednout level své hry. Samozřejmě jsem hrála po delší době na tvrdém povrchu, takže jsem si stále trochu zvykala. Je ale super, že jsem se zlepšovala a otočila takhle těžký zápas,“ řekla Bartůňková.
Dvacetiletá rodačka z Prahy, která plní roli nasazené čtyřky, je jedinou Češkou, která reprezentuje klub I. ČLTK Praha, v jehož areálu se turnaj hraje. Měla radost, že na zápas přišla řada fanoušků včetně její rodiny. „Byla tam trošku husí kůže, ale spíš mě to nadchlo a strašně mě to bavilo. V první sadě byla možná trošku křeč, ale ve druhém a třetím setu jsem využila energii fanoušků a zvládla jsem to fakt dobře,“ líčila Bartůňková.
Zápas na štvanickém centrálním dvorci pro ni byl vzhledem k její klubové příslušnosti speciální. „Byl to strašně krásný pocit, takhle velký turnaj tady hraju poprvé. V minulosti jsem zde hrála menší turnaje na antuce a na menších kurtech. Je super, že se zase po delší době hraje na takovém krásném centrkurtu. Myslím si, že je to jeden z nejhezčích kurtů u nás,“ řekla Bartůňková.
V duelu se 121. hráčkou světa Jüan Jüe si po ztrátě prvního setu poradila i s nepříjemnou situací ve druhé sadě, když čelila za stavu 4:4 dvěma brejkolům. Oba ale smazala a od té doby povolila soupeřce do konce utkání jediný game. „To jsou přesně ty momenty, kdy se lámou zápasy. Věděla jsem to, takže člověk musí hrát do posledního míče. Nakonec se to přiklonilo na moji stranu, ale mohlo to i být 6:4 pro ni,“ uvedla Bartůňková.
Messi je nejlepší, nepochybuje Bartůňková
Čtyřiačtyřicátá hráčka světového žebříčku zaznamenala páté vítězství ze sedmi posledních zápasů a první od Wimbledonu, kde se dostala do 3. kola. Stejně jako v All England Clubu i v Praze má nalakované nehty ve fialovo-zelených barvách. „Spíš jsem je teď jen zastřihla. Do Ameriky pak pojedu na měsíc a půl, takže si to nechám na poslední chvíli. Alespoň mám teď ale ještě takové (wimbledonské) flow,“ řekla Bartůňková. „Ještě nevím, jak si je vyzdobím. Americkou vlajku si asi nedám, ale asi to bude něco tematického. Musím ještě něco vymyslet, ale pravděpodobně to bude modrá,“ řekla Bartůňková.
Jako fanynka fotbalu také sledovala v neděli finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou. Oba tyto celky patří mezi její oblíbené. „Bylo to pro mě vysněné finále. Trošku jsem to přála víc Argentině, ale nebyla jsem zase úplně smutná, že vyhrálo Španělsko,“ uvedla Bartůňková, která má za oblíbené hráče Lionela Messiho a Laminea Yamala. „Kdyby vyhrál Messi, byla by to hezká tečka jako potvrzení, že je nejlepší hráč historie. Ale pro mě jím stejně je,“ uvedla s úsměvem Bartůňková.
Podpora Vondroušové
Tenistka I. ČLTK Praha podpořila i klubovou spoluhráčku Markétu Vondroušovou, která dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Také Bartůňková měla dříve pozastavenou činnost, když měla pozitivní test na trimetazidin. ITIA ale později přijala její vysvětlení, že se zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy, a rozhodla, že hráčka nenesla na případu podstatnou vinu a neprovinila se ani nedbalostí.
„Poslala jsem jí zprávu, ať se drží a dál bojuje. Zažila jsem to a také jsem měla takové pocity. Bylo to strašné. Takové pocity bych nepřála nikomu, když se člověk každé ráno vzbudí a nemá žádnou vizi. Přeju jí, ať dál bojuje,“ doplnila Bartůňková.