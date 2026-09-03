Tenis

V New Yorku nečekaně skončil jeden z favoritů Auger-Aliassime


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Velké překvapení na US Open. Třetí nasazený Félix Auger-Aliassime nestačil ve druhém kole na Karena Chačanova. Šestadvacetiletý Kanaďan s ruským tenistou prohrál 7:6, 3:6, 2:6 a 2:6.

Auger-Aliassime ve Flushing Meadows nezopakuje loňskou semifinálovou účast, naopak Chačanov si připsal první letošní úspěch nad hráčem z nejlepší světové desítky. Ve třetím kole ho čeká buď Francouz Benjamin Bonzi, nebo Ignacio Buse z Peru.

Světová čtyřka Auger-Aliassime v prvním setu uspěl 7:5 v tie-breaku, ale pak utkání ovládl padesátý hráč žebříčku Chačanov. „Možná měl nějaké zdravotní potíže, ale to k tenisu patří,“ uvedl třicetiletý Rus.

„Jestli je zraněný, tak mu přeji rychlé uzdravení. Za sebe můžu říct, že jsem do toho dal všechno, bojoval jsem a mám z postupu velkou radost,“ přidal Chačanov, který si v roce 2022 zahrál na US Open semifinále.

Bez problémů zatím prochází ženskou dvouhrou šampionka z roku 2022 Iga Šwiateková. Vítězka šesti grandslamů a bývalá světová jednička porazila 6:3, 6:2 Nadiu Podoroskou z Argentiny a ve třetím kole ji čeká Marie Bouzková.

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