V New Yorku nečekaně skončil jeden z favoritů Auger-Aliassime

Velké překvapení na US Open. Třetí nasazený Félix Auger-Aliassime nestačil ve druhém kole na Karena Chačanova. Šestadvacetiletý Kanaďan s ruským tenistou prohrál 7:6, 3:6, 2:6 a 2:6.
Auger-Aliassime ve Flushing Meadows nezopakuje loňskou semifinálovou účast, naopak Chačanov si připsal první letošní úspěch nad hráčem z nejlepší světové desítky. Ve třetím kole ho čeká buď Francouz Benjamin Bonzi, nebo Ignacio Buse z Peru.
Světová čtyřka Auger-Aliassime v prvním setu uspěl 7:5 v tie-breaku, ale pak utkání ovládl padesátý hráč žebříčku Chačanov. „Možná měl nějaké zdravotní potíže, ale to k tenisu patří,“ uvedl třicetiletý Rus.
„Jestli je zraněný, tak mu přeji rychlé uzdravení. Za sebe můžu říct, že jsem do toho dal všechno, bojoval jsem a mám z postupu velkou radost,“ přidal Chačanov, který si v roce 2022 zahrál na US Open semifinále.
Bez problémů zatím prochází ženskou dvouhrou šampionka z roku 2022 Iga Šwiateková. Vítězka šesti grandslamů a bývalá světová jednička porazila 6:3, 6:2 Nadiu Podoroskou z Argentiny a ve třetím kole ji čeká Marie Bouzková.