O2 arena se chystá na Davis Cup, v pondělí se už bude trénovat

Pražská O2 arena se už chystá na tenisový svátek v podobě 2. kola kvalifikace Davis Cupu, kde čeští reprezentanti pod vedením Tomáše Berdycha vyzvou výběr USA. Organizátoři začali stavět kurt, na kterém by si hráči mohli už v pondělí zatrénovat. Hala pojme až patnáct tisíc diváků, zatím je prodáno 80 procent vstupenek. Přímé přenosy z Davis Cupu nabídne v pátek 18. i sobotu 19. září živě ČT sport a ČT sport Plus, stejně jako Daviscupové ozvěny.
„V pět hodin ráno jsme převzali arénu a začaly první práce. Organizace je produkční oříšek, protože musíme vše připravit za jeden den. Není to jako u ostatních Davis Cupů, kde máme na přípravu více dní,“ řekl šéf organizačního výboru Miroslav Malý. „Nejdříve jsme začali navážet věci, poté začala stavba tribuny a povrchu. Je důležité vše správně založit, aby to bylo vycentrované,“ uvedl.
Na přípravách se podílí zhruba sto lidí, povrch je složený z 361 desek. Kompletní práce by měly být hotové do nedělních 21 hodin. „O2 arena ještě včera dodělávala led, protože poté se bude hrát zápas hokejové Sparty. Na gumové zakrytí dáváme pěnovou vrstvu a na tu se pokládají desky. Jsou tam i speciální průduchy a zámkový systém. Je to pro to, aby z toho odcházel vzduch a bylo to měkké. Každá deska se do sebe zacvakne a zamkne, aby se desky nerozjížděly, když hráči zaberou,“ popsal Malý.
Organizátoři zvolili betonový povrch po poradě s kapitánem týmu Tomášem Berdychem a hráči. „Je celkem pět druhů rychlostí. My máme rychlost číslo 4, kterou chtěl Tomáš Berdych a na jehož přání už byla tato rychlost i v Jihlavě (v únorovém prvním kole kvalifikace proti Švédsku). Je to rychlost, která je podobná povrchu v Boloni (dějišti finálového turnaje). Minulý rok v Ostravě jsme měli trojku, nyní je to o jeden stupeň rychlejší,“ uvedl Malý.
Věří, že hala se zaplní. „Ke konci tohoto týdne jsme pouštěli do prodeje nové vstupenky v prvních sektorech dole, protože nám ITF uvolnila další várku. Jde zhruba o dalších 150 míst,“ řekl Malý.
Český výběr ve složení Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Patrik Rikl a Adam Pavlásek se sejde během víkendu. Do Prahy dorazila také výprava USA, v níž zatím chybí devátý hráč světa Ben Shelton, kterého večer čeká finále US Open. „Uvidíme, jaká nakonec jejich finální sestava bude,“ prohlásil Malý.
Vítěz duelu mezi Českem a USA postoupí do finálového turnaje osmi nejlepších týmů, který se uskuteční stejně jako vloni v Boloni od 24. do 29. listopadu. Davis Cup se vrátí do O2 areny po 13 letech, naposledy zde tenisté hráli v roce 2013 semifinále proti Argentině.