Kluci mohou udělat velký výsledek, věří Pála před Davis Cupem proti Američanům

Před nadcházejícím utkání Davisova poháru proti Spojeným státům přeje Petr Pála českým tenistům, aby jim publikum víc pomohlo, než je svazovalo. Budoucí předseda Českého tenisového svazu věří, že Češi mohou udělat velký výsledek, a těší ho, že tuzemské publikum uvidí světový tenis. A i když není sestava Američanů – hlavně kvůli aktuálnímu vývoji na US Open – ještě definitivní, je jasné, že výběr kapitána Tomáše Berdycha čeká ohromná výzva. Přímé přenosy zápasu Česko – USA bude od pátku vysílat ČT sport.
Tento týden z české nominace vypadl Tomáš Macháč, který se na kurty vrací po zranění nohy a všechny tři dosavadní zápasy prohrál. „Tomáš (Berdych) ví, co dělá. Sám jsem viděl Tomášův zápas na US Open, který neodpovídal jeho úrovni tenisu. Asi oba naznali, že na to není připravený, tak tu změnu udělali. Tomáš Macháč bude v týmu chybět, je použitelný nejen na singlu, ale i do čtyřhry. Takže to musí být opravdu adekvátní, aby tu změnu udělali,“ usuzuje vítěz Davis Cupu v letech 2012 a 2013 Radek Štěpánek.
Tomáš Berdych tak bude mít o nadcházejícím víkendu k dispozici Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Víta Kopřivu, Patrika Rikla a Adama Pavláska, jenž v nominaci dodatečně nahradil Macháče.
V týmu Američanů zatím figurují devátý hráč světového žebříčku Ben Shelton, o příčku níž postavený Taylor Fritz, světová jednadvacítka Tommy Paul a deblista Christian Harrison. Vzhledem k tomu, že se Shelton probojoval až do finále US Open, je málo pravděpodobné, že příští týden v Praze nastoupí.
„Upřímně tomu dávám velice malou šanci, že dorazí. Bylo by to pro mě překvapení a těžko si to dokážu v jeho situaci představit,“ podotkl Štěpánek.
Ani případná absence Sheltona ale výzvu českého týmu podle Petra Pály nijak neumenšuje. „Je tam i Taylor Fritz, nedávno byl čtvrtý na světě, byl ve finále grandslamu. Šířka a síla amerického týmu je obrovská, jeden může zastoupit druhého,“ varuje Pála.
Lidi je poženou, ví Pála
Hlavní podle něj bude, aby se český tým koncentroval sám na sebe a řádně se připravil. „Vím, že Jirka Lehečka už trénoval na Štvanici. Tak doufejme, že jak Jakub, tak i Jirka budou ve formě. A i když se Američanůn na US Open dařilo, tak kluci mohou v domácím prostředí udělat velký výsledek. Je to sportovní svátek, hraje se o hodně, skoro 90 procent lístků je vyprodáno. Jsem rád, že se podaří vidět světový tenis u nás,“ dodal.
I když se i Radek Štěpánek pozastavil nad tím, že tvrdý povrch, který český tým zvolil, nahraje Američanům a velká hala může české hráče svazovat, Pála rozhodnutí Tomáše Berdycha a jeho hráčů hájí. „Je to vždycky věc kapitána a hráčů, sami si musí říct, jak se cítí. Jde i o to, která hala je volná, člověk si nemůže úplně vybírat, kde chce hrát. Kluci se rozhodli, jak se rozhodli, bude se hrát v O2 areně, naší největší hale. Strašně jim to přeju, nikdy tam nehráli. Atmosféra je tam úžasná, lidi je poženou. Naši fanoušci umí udělat skvělou atmosféru, to je plus,“ ujišťuje Pála. „Ať kluci hrají dobře a vnímají to tak, že publikum je na jejich straně. Aby jim roztáhlo křídla a nesvazovalo je,“ přeje českému týmu.
Davis Cup se do O2 areny vrátí po třinácti letech. Naposledy tam Češi hráli utkání elitní týmové soutěže v roce 2013 a v semifinále porazili Argentinu 3:2. Celý ročník pak opanovali a slavili druhý titul po sobě.
Finálová část letošního Davisova poháru pro osm nejlepších výběrů se uskuteční stejně jako vloni v Boloni od 24. do 29. listopadu. Titul obhajují Italové.