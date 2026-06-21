Nosková po triumfu v Berlíně: Krásný týden, s úspěchem jsem nepočítala

Lindu Noskovou úspěšné tažení na turnaji v Berlíně překvapilo. Po finálovém triumfu nad Američankou Jessicou Pegulaovou 6:4, 4:6, 6:3 řekla, že při svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co od sebe čekat. Po zisku druhého titulu na okruhu WTA byla ráda, že ukončila také sérii předchozích tří nezdarů.
„Byl to krásný týden. Užila jsem si to od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala,“ řekla Nosková.
Jednadvacetiletá tenistka, která plnila v německé metropoli roli nasazené osmičky, vyhrála dnešní duel nad světovou čtyřkou a šampionkou turnaje z roku 2024 po necelých dvou hodinách. Před Pegulaovou porazila v minulých kolech také Alexandru Ealaovou z Filipín, Španělku Paulu Badosaovou či Francouzku Diane Parryovou.
„Člověk nikdy neví, hlavně na prvním turnaji na trávě, co může od sebe, od soupeřek a od všech okolností kolem čekat. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala ať už s těžkými soupeřkami, malým zraněním, které jsem měla před turnajem, a také s těžkými podmínkami,“ uvedla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala první titul od předloňského triumfu na turnaji v Monterrey. Druhý titul získala při své sedmé finálové účasti. V novém žebříčku WTA se poprvé posune na 10. místo a věří, že ji to povzbudí i do dalších měsíců. Travnatá část sezony bude vrcholit ve Wimbledonu, který začíná v Londýně 29. června.
„Je to velice důležité. Už jsem měla za sebou pár finálových zápasů, kdy to pro mě nedopadlo úplně skvěle. Jsem ráda, že jsem celý týden a hlavně na tomto povrchu, na kterém ještě nemám tolik zkušeností, zvládla,“ doplnila Nosková.