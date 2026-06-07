Nasazená jednička Báez splnil v Prostějově roli favorita, ve finále porazil Molčana

Sebastián Báez nedal pochyb o tom, kdo byl favoritem na challengeru v Prostějově. Argentinský tenista, který je na 64. místě ve světovém žebříčku, na své oblíbené antuce porazil Alexe Molčana ze Slovenska jasně 6:4 a 6:2.
Turnajem s dotací 160 680 eur prošel Báez bez ztráty setu. „Hrál jsem tu, když mi bylo čtrnáct let, na juniorském světovém poháru. Mám tu několik vzpomínek. Bylo mi potěšením se sem vrátit a vyhrát tady. Děkuju za podporu a organizaci,“ prohlásil Argentinec po převzetí poháru.
Báez, jenž ve čtvrtfinále vyřadil osmnáctiletou domácí naději Maxima Mrvu, porazil Molčana ve třetím vzájemném utkání podruhé. Slovák, který v semifinále ukončil naděje posledního českého zástupce Hynka Bartoně, vzdoroval soupeři jen 68 minut.
Challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče. Rok předtím triumfoval Vít Kopřiva, jenž byl letos coby nasazená dvojka velkým adeptem na vítězství, ale vypadl už ve 2. kole.
V exhibiční předehře si finále z roku 2001 zopakovali Bohdan Ulihrach a Jiří Novák. Ulihrach, jenž před 25 lety zvítězil ve třech setech, se tentokrát s Novákem, současným trenérem dvojnásobné grandslamové šampionky Barbory Krejčíkové, rozešel remízou 4:4.