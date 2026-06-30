Na trávě platí rychlá a agresivní hra, má osobité kouzlo, říká Bartůňková

Pro Nikolu Bartůňkovou je tento rok klíčový, proráží si cestu mezi elitou a daří se jí i na Wimbledonu, kterého si ze všech grandslamů váží nejvíce. Tvrdí, že hra na trávě má pro ni určité kouzlo, a to se netýká jen tenisu. Po své pondělní výhře 6:4, 3:6, 7:5 nad Američankou Peyton Stearnsovou prozradila, že ve svém volném čase sleduje i mistrovství světa ve fotbale, kde k jejím favoritům patří Argentina a Španělsko.
„Hrát ve Wimbledonu byl vždycky můj sen. Být tady je obrovská čest a podle mě v tenise neznamená nic víc,“ řekla Bartůňková, která za své herní vzory považuje Rogera Federera, Rafaela Nadala či Petru Kvitovou. „Ještě vloni v lednu jsem hrála na menším turnaji v Norsku a teď jsem v hlavní soutěži na Wimbledonu. Je to neuvěřitelný skok a jsme nesmírně vděční, že tu můžeme být. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ uvedla Bartůňková.
Dvacetiletá rodačka z Prahy v hlavní soutěži v All England Clubu debutuje. Před třemi lety zde hrála finále juniorky, v němž nestačila na Američanku Clervie Ngounoueovou.
„Podle mě na trávě platí rychlá a agresivní hra. Ráda ji kombinuji, chodím na síť a hraju voleje. Ta rychlost mě zkrátka baví. Tráva je specifická a úplně jiná než ostatní povrchy. Ne, že by mě to na jiných površích nebavilo, ale hrát na trávě má své osobité kouzlo,“ uvedla Bartůňková.
Že jí travnatý povrch sedí, ukázala tenistka I.ČLTK Praha i před necelými dvěma týdny na turnaji v Berlíně, kde ve čtvrtfinále trápila světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Vedla 6:2, 4:0, ale nakonec prohrála.
„Byl to pro mě neuvěřitelný zápas a mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky. Bylo to opravdu těsné, obzvlášť ve druhém setu. I sama Aryna po zápase uznala, že musela předvést své absolutní maximum. Byla to pro mě skvělá a nesmírně cenná zkušenost,“ řekla Bartůňková, která letos vedle Wimbledonu debutovala také v hlavní soutěži na Australian Open a Roland Garros.
Průlomovou sezonu prožívá poté, co její kariéru zbrzdila dopingová kauza. Předloni nemohla od dubna do listopadu hrát kvůli pozitivnímu nálezu na trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ale později přijala její vysvětlení, že se zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy obsahujícího ostropestřec mariánský. Podle agentury Bartůňková neporušila pravidla úmyslně, nenesla na případu podstatnou vinu a neprovinila se ani nedbalostí.
Na MS ve fotbale Bartůňková podporuje Argentinu a Španělsko
Její slabost pro sporty na trávě nesouvisí jen s tenisem. Když má možnost, sleduje fotbal a probíhající mistrovství světa. Mimo kurty ji lze vidět v dresu argentinské reprezentace.
„Nosím ho ráda. Fandila jsem samozřejmě Česku, což nedopadlo úplně nejlépe, a tak kromě našich podporuji ještě Argentinu a Španělsko. V Argentině mám ráda jednoznačně Lionela Messiho, u Španělska mě zase baví Lamine Yamal,“ řekla Bartůňková.
Sama v dětství fotbal hrála, tenis ale pro ni byl víc. „Fotbal mě sice obrovsky bavil, ale brala jsem ho spíše jako doplněk. Časem jsem ho samozřejmě musela kvůli tenisu opustit. Odmalička jsem dělala hodně sportů, takže mám možná o něco dynamičtější pohyb. Tráva mi zkrátka sedí, baví mě a můj herní styl na ní perfektně funguje,“ pochvaluje si Bartůňková.
Ve 2. kole Wimbledonu ji čeká české derby s Kateřinou Siniakovou, s níž se utká poprvé. „Katka je na trávě nesmírně zkušená hráčka. Čeká mě nesmírně těžký zápas, ale hrozně se na něj těším. Každé takové utkání je pro mě skvělá příležitost. Čím víc zápasů tady odehraji, tím lépe. Dám do toho maximum.“
Zápasy proti Češkám se snaží brát, jak se dá. „Vzhledem k tomu, kolik českých hráček tu v pavouku je, tak se dalo očekávat, že na některou narazím. Ve výsledku je ale jedno, kdo stojí na druhé straně. Na začátku utkání možná trochu vnímáte, že hrajete proti krajance, ale jakmile se začne hrát, jde to stranou,“ uvedla Bartůňková.