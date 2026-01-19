Tenis

Muchová, Nosková i Bouzková zvládly v Melbourne povinnost


19. 1. 2026Aktualizovánopřed 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Karolína Muchová se stala první českou tenistkou ve druhém kole letošního Australian Open, když porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6. Muchovou napodobila Linda Nosková, která vyřadila Larju Semenistou 6:3, 6:0. A také Marie Bouzková uspěla, když v Melbourne přehrála Renatu Zarazúaovou z Mexika 6:2, 7:5.

Devětadvacetiletá Muchová zdolala 35. hráčku světa Cristianovou za hodinu a 54 minut. Porazila ji i ve čtvrtém vzájemném zápase a znovu proti ní neztratila ani set. Pomohlo jí 22 vítězných míčů, využila čtyři ze 16 brejkbolů. S Parksovou, která zvítězila nad Alexandrou Ealalovou z Filipín 0:6, 6:3, 6:2, se utká podruhé. Pokusí se jí oplatit loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros.

Semifinalistka Australian Open z roku 2021 Muchová sice přišla v duelu s Cristianovou o servis jako první, od stavu 1:2 ale otočila vývoj čtyřmi hrami v řadě a získala první set za 39 minut. Druhá sada už byla vyrovnanější. Muchová nevyužila vedení 2:0 a nepodařilo se jí duel dopodávat ani za stavu 5:4. Rozhodla napínavá zkrácená hra, kde olomoucká rodačka uspěla 8:6. Proměnila druhý mečbol.

Nosková zvládla duel proti 98. hráčce světového žebříčku Semenisté za 58 minut. Zaznamenala devět es, šestkrát soupeřce vzala podání. V počtu vítězných míčů ji přehrála 30:11. Příště se utká s Číňankou Čang Šuaj, nebo domácí Taylah Prestonovou.

Předloňská čtvrtfinalistka Nosková potvrdila roli favoritky. V prvním setu zužitkovala brzké vedení 4:1, ve druhé sadě povolila Semenisté jen devět fiftýnů a nadělila jí „kanára“.

Do akce půjde ještě trojice českých zástupců. Sedmnáctý nasazený Jiří Lehečka bude hrát s Francouzem Arthurem Geou. Barbora Krejčíková narazí na 22. hráčku světa Rusku Dianu Šnajderovou a Dalibor Svrčina se střetne se Španělem Jaume Munarem.

