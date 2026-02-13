Sedmé finále na turnaji okruhu WTA Tour si zahraje Karolína Muchová. Česká tenistka nasazená v Dauhá jako čtrnáctka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
Muchová prošla v Dauhá do finále, kde ji čeká Mboková
O deset let starší Muchová sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit. Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gemy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gemu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct. Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.
V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit. "Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát," přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.
Finále na elitním okruhu si zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.