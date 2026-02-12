O finále si zahraje v Dauhá tenistka Karolína Muchová, která ve čtvrtfinále porazila Annu Kalinskou 6:3, 6:4. Česká hráčka potvrdila, že to se sedmadvacetiletou Ruskou umí, protože ji porazila ve všech čtyřech vzájemných zápasech.
Tenis
Muchová opět nedala Kalinské šanci a je v semifinále
Zatímco první set česká tenistka získala bez větších problémů, ve druhém musela otáčet nepříznivé skóre 1:4. Nakonec Kalinskou opět porazila a zatím turnajem prochází bez ztráty setu.
O postup do prvního finále od října 2024 si devětadvacetiletá Muchová zahraje s o rok starší Marií Sakkariovou. Řecká tenistka vyřadila světovou dvojku Igu Šwiatekovou z Polska, vítězku turnaje z let 2022, 2023 a 2024 porazila 2:6, 6:4, 7:5.