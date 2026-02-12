Tenis

Muchová opět nedala Kalinské šanci a je v semifinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

O finále si zahraje v Dauhá tenistka Karolína Muchová, která ve čtvrtfinále porazila Annu Kalinskou 6:3, 6:4. Česká hráčka potvrdila, že to se sedmadvacetiletou Ruskou umí, protože ji porazila ve všech čtyřech vzájemných zápasech.

Zatímco první set česká tenistka získala bez větších problémů, ve druhém musela otáčet nepříznivé skóre 1:4. Nakonec Kalinskou opět porazila a zatím turnajem prochází bez ztráty setu.

O postup do prvního finále od října 2024 si devětadvacetiletá Muchová zahraje s o rok starší Marií Sakkariovou. Řecká tenistka vyřadila světovou dvojku Igu Šwiatekovou z Polska, vítězku turnaje z let 2022, 2023 a 2024 porazila 2:6, 6:4, 7:5.

