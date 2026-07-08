Muchová pošilhává po premiérovém finále: Hraju svůj nejlepší tenis

Karolína Muchová se probojovala do pátého grandslamového semifinále v kariéře, u toho premiérového ve Wimbledonu se však cítí nejlépe ze všech. Po vítězství nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Naomi Ósakaovou 7:6, 6:4 ji těšilo, že je zdravá a může naplno prodat svou hru.
Po Barboře Krejčíkové porazila Muchová také druhou grandslamovou šampionku po sobě. V semifinále Wimbledonu je poté, co se zde v předchozích čtyřech ročnících nedostala ani přes první kolo.
„Z hlediska čísel hraju asi svůj nejlepší tenis. Letos jsem před Wimbledonem stihla dva turnaje v Berlíně a Bad Homburgu. Hrozně mi pomohlo, že jsem nasbírala zápasovou praxi a herní zkušenosti. Teď se na trávě cítím jednoznačně nejkomfortněji v životě,“ podotkla Muchová.
K sebevědomí jí pomáhá i to, že je zdravotně v pořádku. Vloni ji například limitovaly potíže se zápěstím. „Rozhodně si teď mnohem víc vážím toho, že tu vůbec můžu být a hrát. Že nemusím řešit ty obrovské zdravotní trable jako v minulosti. Mám obrovskou radost, že teď můžu svůj tenis, řekněme, plně prodat a využít ho na maximum,“ řekla Muchová.
Druhý skalp Ósakaové v rychlém sledu
Nasazená desítka postoupila do semifinále Wimbledonu na třetí pokus, v letech 2019 a 2021 ve čtvrtfinále neuspěla. Bývalou světovou jedničku Ósakaovou porazila počtvrté v kariéře a podruhé za sebou. Před necelými dvěma týdny proti ní uspěla ve finále v Bad Homburgu, kde soupeřka za stavu 6:1, 1:0 pro Muchovou vzdala. „Byla to těžká bitva. Cítím se ale dobře a mám obrovskou radost, že jsem to dnes zvládla,“ uvedla Muchová.
V úvodu utkání sice přišla na kurtu číslo 1 dvakrát o servis, vždy si ho ale hned vzala od soupeřky zpět a do konce zápasu už byla stoprocentní. „Myslím, že jsem si nejdřív musela zvyknout na kurt a celý ten prostor. Je to tam trochu sevřené a tuhle zkušenost jsem odtud ještě neměla, protože jsem na turnaj dorazila docela pozdě a nestihla jsem na těch velkých kurtech předem trénovat. Jakmile jsem ale chytila správný oční kontakt a zvykla si na prostor, cítila jsem se už docela pohodlně,“ řekla Muchová.
Přestože proti ní Ósakaová zahrála 24 vítězných míčů a devět es, dařilo se jí útočnou hru soupeřky otupit. „Naomi hrála opravdu výborně. Trefovala míče hrozně tvrdě a přesně k lajnám. Snažila jsem se té její rychlosti vyrovnat, a když se naskytla příležitost, tak se do toho taky víc opřít. Jakmile zahrála o něco kratší míč, zkusila jsem jít přes čop nebo na síť, abych tu hru trochu změnila a rozhodila ji z rytmu. To byl recept, o který jsem se dnes pokoušela,“ uvedla Muchová.
Druhý set získala díky brejku v deváté hře a poté zakončila utkání na servisu esem. „Měla jsem radost z toho, jak jsem ten poslední game odehrála, protože jsem věděla, že to bude ještě těžké. Podařilo se mi tam skvěle zaservírovat, takže to ze mě spadlo a byla jsem šťastná, že se mi to podařilo urvat,“ řekla devětadvacetiletá hráčka.
V tom nejlepším rozpoložení
Při páté semifinálové účasti na grandslamech se tak cítí zřejmě nejkomfortněji. „Asi ano. Předchozí semifinálové zápasy jsem hrála už před nějakým časem, takže si úplně přesně nevybavuji, v jakém rozpoložení jsem tehdy byla. Je ale pravda, že před většinou z nich jsem už byla ve stavu, kdy jsem byla sotva schopná hrát. Tím, že mám zítra opět den volna, doufám, že stihnu dobře zregenerovat, načerpat síly a nastoupit v co nejlepším stavu,“ uvedla Muchová.
V boji o finále narazí ve čtvrtek na nasazenou sedmičku Američanku Coco Gauffovou. S ní má bilanci 1:6, jedinou výhru ale získala v posledním vzájemném utkání v dubnu ve Stuttgartu.
„Určitě to pomůže v tom, že vím, že ji dokážu porazit. Že ta bilance není třeba 0:20. Dokázala jsem si, že to jde, a myslím, že i na té antuce jsem tehdy hrála dobře. To, že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a dodá mi to do tohoto boje sebevědomí. Na druhou stranu, je to opravdu úplně jiný povrch. Antuka a tráva se nedají srovnat, takže uvidíme, jaký zápas to bude,“ doplnila Muchová.