Třetí kolo Australian Open nemine Karolínu Muchovou, která po dvou a půl hodinách udolala Američanku Alyciu Parksovou 4:6, 6:4 a 6:4. Vydařený vstup za obhajobou ve čtyřhře zapsala i Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.
Muchová ovládla dvouapůlhodinovou bitvu s Parksovou
Parksová se na začátku utkání blýskla několika nechytatelnými údery, a třebaže v sedmé hře přišla o podání, dokázala bleskurychle vyrovnat. V desátém gemu pak Muchová poslala forhend do sítě a set prohrála 4:6.
Muchová se v roce 2021 probojovala v Melbourne do semifinále, od té doby ale nepřekonala druhé kolo. Tentokrát dokázala zápas otočit. Po dvou využitých brejkbolech získala druhý set a po téměř hodinovém přerušení kvůli dešti vyhrála i třetí sadu.
Parksová vsadila na razantní hru, zaznamenala 11 es a ve statistice vítězných úderů dominovala 39:16, ale také mnohem častěji chybovala (58:26). Bojovala však do poslední chvíle, odvrátila tři mečboly.
S 99. hráčkou žebříčku Parksovou se devětadvacetiletá Muchová utkala podruhé. Soupeřce oplatila loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kde s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6. O postup do osmifinále se Muchová utká s Polkou Magdou Linetteovou, s níž má bilanci 3:1.
Výsledky tenisového Australian Open
Výsledky tenisového Australian Open
Muži:
Dvouhra – 2. kolo:
Bublik (10-Kaz.) – Fucsovics (Maď.) 7:5, 6:4, 7:5, Davidovich (14-Šp.) – Opelka (USA) 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4, Tien (25-USA) – Ševčenko (Kaz.) 6:2, 5:7, 6:1, 6:0, Moutet (32-Fr.) – Zheng (USA) 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 skreč, Borges (Portug.) – Thompson (Austr.) 6:7 (9:11), 6:3, 6:2, 6:4, Zverev (3-Něm.) – Müller (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4, De Minaur (6-Austr.) – Medjedovič (Srb.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1, Norrie (26-Brit.) – Nava (USA) 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Čtyřhra – 1. kolo:
M. González, Molteni (13-Arg.) – Macháč, Vocel (ČR) 6:1, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 2. kolo:
M. Andrejevová (8-Rus.) – Sakkariová (Řec.) 6:0, 6:4, Ruseová (Rum.) – Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:4, Linetteová (Pol.) – Liová (USA) 6:3, 6:3, Muchová (19-ČR) – Parksová (USA) 4:6, 6:4, 6:4.
Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly první krok k obhajobě loňského titulu. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.
Siniaková v Melbourne, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Druhé kolo ji čeká i ve dvouhře, kde narazí na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA.
Ve čtyřhrách uspěl i Adam Pavlásek s australským spoluhráčem Johnem-Patrickem Smithem a pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.