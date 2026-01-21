Šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz je ve třetím kole Australian Open. Španělský tenista zdolal Němce Yannicka Hanfmanna 7:6, 6:3, 6:2. Postoupila i jednička ženského žebříčku Aryna Sabalenková, dvojnásobná šampionka melbournského grandslamu porazila čínskou soupeřku Paj Čuo-süan 6:3, 6:1.
Alcaraz neměl problémy s Hanfmannem, Sabalenková se trápila při setbolech
Nejvýše nasazený Alcaraz, jenž se zatím v Melbourne dostal nejdál do čtvrtfinále, se proti čtyřiatřicetiletému protivníkovi rozjížděl pomaleji.
Prohrával 1:3, úvodní set vybojoval až v tie-breaku, teprve postupem času dokázal nad 102. hráčem pořadí ATP získat převahu.
Paj Čuo-süan, která v posledním kole kvalifikace vyřadila Darju Viďmanovou, je na žebříčku až v osmé stovce. Běloruskou favoritku potrápila v závěru úvodní sady, kdy snížila z 0:5 na 3:5 a odvrátila sedm setbolů.
„V prvním setu opravdu zabrala a já si chvíli říkala – co mám dělat? Jen jsem věřila, že se to vrátí, když budu krok za krokem bojovat dál. Jsem ráda, že se mi to povedlo,“ oddechla si Sabalenková.
Sedmadvacetiletá Běloruska vyhrála v Melbourne 22 z posledních 23 utkání, neuspěla jen v loňském finále s Američankou Madison Keysovou. Čtyřnásobná grandslamová šampionka má letos zápasovou bilanci 7-0, ovládla turnaj v Brisbane a zatím neprohrála ani set.
Uspěla i světová trojka Coco Gauffová z USA. Vítězka dvou grandslamů porazila dvakrát 6:2 Srbku Olgu Danilovičovou, která v úvodním kole vyřadila její slavnou krajanku Venus Williamsovou.
Siniaková s Townsendovou vykročily v Melbourne za obhajobou
Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly první krok k obhajobě titulu. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Druhé kolo ji čeká i ve dvouhře, kde narazí na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA.
Ve čtyřhrách uspěl i Adam Pavlásek s australským spoluhráčem Johnem-Patrickem Smithem a pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.
Výsledky dvouher na Australian Open
Muži – 2. kolo: Rubljov (13-Rus.) – Faria (Portug.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5, F. Cerúndolo (18-Arg.) – Džumhur (Bos.) 6:3, 6:2, 6:1, Paul (19-USA) – Tirante (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Marozsán (Maď.) – Majchrzak (Pol.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:5), Alcaraz (1-Šp.) – Hanfmann (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2, Medvěděv (11-Rus.) – Halys (Fr.) 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2, T. M. Etcheverry (Arg.) – Fery (Brit.) 7:6 (7:4), 6:1, 6:3.
Ženy – 2. kolo: Sabalenková (1-Běl.) – Paj Čuo-süan (Čína) 6:3, 6:1, Svitolinová (12-Ukr.) – Klimovičová (Pol.) 7:5, 6:1, Šnajderová (23-Rus.) – Gibsonová (Austr.) 3:6, 7:5, 6:3, Sönmezová (Tur.) – Bondárová (Maď.) 6:2, 6:4, Putincevová (Kaz.) – Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:2, Baptisteová (USA) – Hunterová (Austr.) 6:2, 6:1, Gauffová (3-USA) – Danilovičová (Srb.) 6:2, 6:2, Tausonová (14-Dán.) – P. Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 3:6, 7:5, Mboková (17-Kan.) – McNallyová (USA) 6:4, 6:3, Potapovová (Rak.) – Raducanuová (28-Brit.) 7:6 (7:3), 6:2.